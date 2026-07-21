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Внутри Cybercab нашли антенну Starlink, хотя автопилоту Tesla интернет вроде бы не нужен

Как известно, компания Tesla свою фирменную технологию автопилота FSD делает независимой от точных цифровых карт местности, позволяя автоматике полагаться на изображения с бортовых камер, обрабатываемых нейронными сетями. Илон Маск (Elon Musk) в этом смысле считает нужным ориентироваться на устройство человеческой системы зрения. При этом в роботакси Cybercab предусмотрена антенна спутникового интернета Starlink.

Источник изображения: Tesla, X

Источник изображения: Tesla, X

Лаконичная выдержка из презентации появилась на странице Tesla в социальной сети X, она демонстрировала схему расположения различных технических систем внутри кузова Cybercab, но внимание общественности больше всего привлекла находящаяся под крышей антенна Starlink. К слову, она соседствует с антенной для передачи информации по сотовым сетям 5G (LTE), интерьерными микрофонами и кнопкой аварийной остановки. Непосредственно антенна Starlink установлена в крышку багажного отделения, которая имеет приличные размеры. Напомним, Cybercab предназначена для перевозки двух человек без участия водителя, остальное пространство внутри кузова машины отдано под багаж.

Всего Cybercab может похвастать наличием восьми бортовых камер, не считая интерьерной, если таковая предусмотрена. В боковых стойках предусмотрены микрофоны, обрабатывающие внешний звук. Возможно, они нужны для обработки речевых команд подходящих к машине пассажиров, либо для более достоверной идентификации автомобилей аварийных служб со включенной звуковой сигнализацией.

Для чего Cybercab потребовалась поддержка спутникового интернета Starlink V5, не уточняется. Конечно, в условиях нестабильной работы сетей сотовой связи это может быть резервным каналом связи, но пока такие роботакси планируется применять только в регионах с устойчивой работой наземных беспроводных сетей. Бортовая автоматика Tesla в целом рассчитана на надёжное функционирование без постоянного доступа к сетям связи. Возможно, в конструкции Cybercab резервный канал связи просто заложен на будущее с учётом географической экспансии сервиса. С другой стороны, для SpaceX родственная компания Tesla просто может стать дополнительным источником дохода, если каждая Cybercab получит доступ к Starlink и станет отчислять абонентскую плату на регулярной основе.

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Теги: tesla, cybercab, starlink, роботакси, спутниковый интернет
tesla, cybercab, starlink, роботакси, спутниковый интернет
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