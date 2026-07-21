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Помогать OpenAI создавать роботов будет выходец из китайского автопроизводителя Xpeng

Даже если оставить за скобками выпуск китайской компанией Xpeng близкого по характеристикам конкурента Tesla Model Y, американскому сопернику этот стартап подражает и в других сферах — например, в разработке человекоподобных роботов. Один из руководителей профильного направления перейдёт на работу из Xpeng в OpenAI.

Источник изображения: Xpeng

Источник изображения: Xpeng

По крайней мере, об этом сообщает китайское издание CnEVPost со ссылкой на Leiphone, говоря о готовности главы подразделения ИИ-инфраструктуры Лю Сиюаня (Lu Siyuan) перейти на работу из Xpeng в американскую компанию OpenAI. На изначальном месте работы Люс Сиюань руководил созданием ИИ-инфраструктуры китайского автопроизводителя, ему подчинялось около 200 специалистов. В OpenAI он, как ожидается, будет курировать направление создания аппаратных роботов.

Опыт Лю, полученный за время работы в Xpeng, весьма обширен, поскольку он отвечал как за обучение ИИ-моделей, так и за развёртывание вычислительной инфраструктуры, адаптацию ПО к чипам Xpeng собственной разработки, оптимизацию ИИ-моделей и внедрение элементов инференса в бортовое ПО автомобилей. Всё это также внедрялось в массовом производстве под руководством Лю Сиюаня. По примеру Xpeng, китайский стартап Li Auto (Lixiang) по итогам недавнего рестайлинга своих гибридов внедрил использование чипов собственной разработки, но первая из компаний такой курс взяла уже давно.

После ухода Лю, как ожидается, его подчинённые будут поделены на три более независимые группы, каждая из которых обзаведётся собственным руководителем. Кроме того, кадровый состав команды Xpeng, занимающейся созданием автопилота, претерпит и другие изменения в обозримом будущем, если верить источнику. Xpeng собирается приступить к массовым поставкам человекоподобных роботов в следующем квартале. В следующем году компания предложит фирменные технологии активной помощи водителю на рынках присутствия за пределами КНР. Кстати, в прошлом месяце Xpeng покинул Ми Лянчуань (Mi Liangchuan), который возглавлял робототехнический бизнес компании. Бывший руководитель разработки технологий автопилота Ли Лиюнь (Li Liyun) после ухода из Xpeng в октябре прошлого года перешёл на работу в стартап EngineAI Robotics, который также занимается роботами.

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Теги: xpeng motors, openai, роботы, робототехника, кадровые перестановки
xpeng motors, openai, роботы, робототехника, кадровые перестановки
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