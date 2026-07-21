Горе от ума: с новыми версиями FSD электромобили Tesla стали чаще нарываться на штрафы

В электромобилях Tesla программное обеспечение определяет большинство функциональных возможностей, но самые интересные из них относятся к технологиям автономного управления. Они непрерывно совершенствуются, но иногда кривая прогресса приводит к ухудшению потребительских качеств машины. Например, в новых версиях FSD автоматика стала менее предсказуемо вести себя с точки зрения соблюдения скоростного режима.

Как поясняет редактор Electrek Фред Ламберт (Fred Lambert), проживающий в Канаде, недавно он поплатился за включение FSD на прямом участке загородной дороги необходимостью общения с полицейским патрулём и выплатой штрафа за превышение скорости. По словам автора исходной публикации, в минувшие выходные он демонстрировал двум своим пассажирам возможности комплекса FSD, включив режим автономного управления на загородном участке дороги, на котором предусмотрено ограничение максимальной скорости на уровне 50 км/ч. При этом FSD работал в стандартном режиме, предусматривающем законопослушное, но максимально приближённое к навыкам среднестатистического североамериканского водителя поведение.

В один момент автоматика в силу каких-то непонятных причин решила, что на свободном участке дороги в светлое время суток лучше ехать чуть быстрее, и разогнала машину до 78 км/ч. Проезжавший навстречу полицейский патруль зафиксировал это нарушение на бортовую камеру, развернулся и принудил сотрудника редакции Electrek остановиться у обочины для оформления штрафа за превышение скорости на 28 км/ч. Как пояснил сам Ламберт, обычно в Канаде допускается превышение скорости на 10 или 20 км/ч от предписываемого знаком уровня, и местная полиция не привлекает водителей к ответственности, если те едут равномерно и не вызывают подозрения. Тем не менее, 28 км/ч превышения в случае фиксации на камеру не позволяли рассчитывать на снисходительность блюстителей закона, а потому Ламберту пришлось раскошелиться на штраф, хотя машиной в момент правонарушения управлял не он, а бортовая автоматика Tesla.

Как поясняет автор публикации, в прежних версиях FSD имелась возможность вручную выставить допустимый предел нарушения скоростного режима (см. первое фото), и машина никогда не пренебрегала этой установкой во время движения в автономном варианте. В новых версиях FSD компания заменила числовые параметры на набор из пяти фиксированных пресетов, которые напрямую не характеризуют способность автоматики превышать максимально разрешённую скорость. Пресловутый «Mad Max» буквально запрограммирован на скоростную езду, но в конкретном случае был выбран «стандартный» режим. Как добавляет Ламберт, в нынешней версии FSD даже не предупреждает водителя о превышении допустимой скорости, что поднимает ещё больше вопросов к полезности реализованных в обновлении изменений.