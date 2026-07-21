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ИИ-ускорители появятся в бюджетных смартфонах — как минимум, на базе Qualcomm Snapdragon 4 Gen 6

Мобильные процессоры серии Qualcomm Snapdragon 4 обычно устанавливаются в недорогие смартфоны — для них будет предназначен и новый чип Snapdragon 4 Gen 6 за исключением одно важной детали: у него появится ускоритель искусственного интеллекта, сообщает NotebookCheck.

Источник изображения: qualcomm.com

Источник изображения: qualcomm.com

Qualcomm готовится анонсировать процессор SM8475, который, вероятно, получит маркетинговое наименование Snapdragon 4 Gen 6. Чип производится с использованием техпроцесса TSMC 4 нм, как и модель предыдущего поколения. Кластер центрального процессора составляют два ядра Kryo Gold (предположительно, Arm Cortex-A78) и шесть Kryo Silver (Cortex-A55) — заурядная конфигурация по меркам 2026 года, способная обеспечить плавную работу в повседневных задачах на бюджетных устройствах.

Источник изображения: notebookcheck.net

Источник изображения: notebookcheck.net

Графическая подсистема — Adreno 600-й серии. О её производительности ничего сказать пока нельзя, но когда эта графика появилась в Snapdragon 4 Gen 5, прирост производительности по сравнению с предшественником составил 77 %. Важным нововведением стал нейропроцессор Hexagon, который отсутствовал на мобильных чипах данной серии в предыдущих поколениях. Это значит, что Qualcomm Snapdragon 4 Gen 6 сможет обеспечить значительный прирост производительности в задачах искусственного интеллекта и машинного обучения на смартфонах по цене ниже $300.

Среди других примечательных особенностей — появившаяся поддержка памяти LPDDR5, совместимость с накопителями UFS 3.1 и модем стандарта Release 17 5G. Как улучшились прочие показатели производительности и энергоэффективности по сравнению со Snapdragon 4 Gen 5, информация пока отсутствует. Но едва ли эти изменения будут революционными — тем более, что техпроцесс остался прежним.

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Теги: qualcomm, snapdragon, npu
qualcomm, snapdragon, npu
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