Google расширила автозаполнение в браузере Chrome возможностями искусственного интеллекта. В предварительной версии Chrome Canary появилась обновлённая функция «Найти и заполнить с помощью Gemini» — ИИ-помощник автоматически находит и заполняет в формах информацию из разных разделов учётной записи пользователя в Google.

Новая функция включается в Chrome Canary через настройки браузера. Когда она активируется, управляющий функцией автозаполнения ИИ получает доступ на просмотр данных пользователя в таких приложениях как «Фото» и Gmail, используя информацию, которая не сохранялась в Chrome вручную.

Основу для работы функции составляет система Personal Intelligence, которая первоначально дебютировала как бонус для подписчиков платных тарифов Google AI, но потом заработала у широкого круга пользователей. чтобы обратиться к функции ИИ-автозаполнения, достаточно ввести в любое текстовое поле сочетание «@@»; для её запуска можно также создать ярлык.

Заголовки и адреса страниц, на которых пользователи обращаются к ИИ-автозаполнению «отправляются в Google и могут проверяться людьми», предупредили в компании; но данные, которые заполняются с помощью ИИ, никому не показываются и для обучения других моделей ИИ не используются. Когда новая функция появится в стабильной версии браузера Chrome, пока неизвестно.