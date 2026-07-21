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Chrome научился заполнять формы с помощью Gemini по данным из Gmail и «Google Фото» — пока в тестовом режиме

Google расширила автозаполнение в браузере Chrome возможностями искусственного интеллекта. В предварительной версии Chrome Canary появилась обновлённая функция «Найти и заполнить с помощью Gemini» — ИИ-помощник автоматически находит и заполняет в формах информацию из разных разделов учётной записи пользователя в Google.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Новая функция включается в Chrome Canary через настройки браузера. Когда она активируется, управляющий функцией автозаполнения ИИ получает доступ на просмотр данных пользователя в таких приложениях как «Фото» и Gmail, используя информацию, которая не сохранялась в Chrome вручную.

Основу для работы функции составляет система Personal Intelligence, которая первоначально дебютировала как бонус для подписчиков платных тарифов Google AI, но потом заработала у широкого круга пользователей. чтобы обратиться к функции ИИ-автозаполнения, достаточно ввести в любое текстовое поле сочетание «@@»; для её запуска можно также создать ярлык.

Заголовки и адреса страниц, на которых пользователи обращаются к ИИ-автозаполнению «отправляются в Google и могут проверяться людьми», предупредили в компании; но данные, которые заполняются с помощью ИИ, никому не показываются и для обучения других моделей ИИ не используются. Когда новая функция появится в стабильной версии браузера Chrome, пока неизвестно.

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Теги: google, chrome, ии, gemini
google, chrome, ии, gemini
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