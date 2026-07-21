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Darkest Dungeon спустя 10 лет после релиза получит дополнение с персонажами из Darkest Dungeon 2 — подробности The Fire's Edge

Разработчики из канадской Red Hook Studios (принадлежит Behaviour Interactive) неожиданно анонсировали первое за шесть лет новое дополнение к вышедшему в 2016 году мрачному ролевому роглайку Darkest Dungeon.

Источник изображений: Red Hook Studios

Источник изображений: Red Hook Studios

Аддон называется The Fire's Edge и добавит в оригинальную Darkest Dungeon двух персонажей из Darkest Dungeon 2 — Дуэлянтку (The Duelist) и Беглянку (The Runaway) — с их уникальными геймплейными механиками.

Облачённая в лохмотья и размахивающая грубой кочергой, Беглянка предпочитает огонь (механику ожога) и скрытность, тогда как стиль Дуэлянтки сочетает позиции обороны (защитная стойка) и нападения (атакующая).

Также The Fire's Edge предложит три новых зоны для Деревушки (Академия Дуэлло, мастерская, лагерь археологов), новые механики для артефактов (преображение, ограничение на количество использований) и текстовый перевод на русский.

Релиз The Fire's Edge состоится 18 августа 2026 года на PC, Mac, PS4 и Nintendo Switch, тогда как версия для Xbox One поступит в продажу позже. Страница дополнения уже доступна в сервисе цифровой дистрибуции Steam.

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Darkest Dungeon увидела свет 19 января 2016 года в Steam. С тех пор игра добралась до GOG, EGS, PS4, Xbox One и Switch, а также получила четыре дополнения: The Shieldbreaker, The Crimson Court, The Color of Madness и The Butcher’s Circus (2020).

Вышедший в 2023 году сиквел не смог завоевать народную любовь, как это сделала первая часть. Darkest Dungeon 2 уступает Darkest Dungeon в Steam и по рейтингу (75 % против 91 %), и по пиковому онлайну (1 тыс. против 4,2 тыс. игроков).

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Теги: darkest dungeon, red hook studios, ролевая игра, роглайк
darkest dungeon, red hook studios, ролевая игра, роглайк
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