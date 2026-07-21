Лунный корабль «посветит» лазерами на спутники SpaceX Starlink в рамках Artemis III

По сообщению Space.com, NASA и SpaceX планируют оборудовать космический корабль Orion для миссии Artemis III двумя миниатюрными лазерными терминалами Starlink. Новые панели, размещённые на внешней поверхности аппарата, дополнят существующую систему связи, увеличив пропускную способность канала передачи данных между кораблём и Центром управления полётами.

Ожидается, что новая инфраструктура позволит транслировать видео в режиме реального времени в формате 4K (практически как по Wi-Fi) непосредственно с орбиты, что ранее было технически затруднительно из-за ограничений радиоканалов связи. Миссия Artemis III, запланированная на вторую половину 2027 года, также предусматривает тестовую стыковку с лунным посадочным модулем Starship компании SpaceX, который должен быть запущен заранее.

SpaceX в настоящее время эксплуатирует более 10 000 спутников Starlink на низкой околоземной орбите, предоставляя широкополосный доступ в интернет по всему миру через коммерческие терминалы размером с ноутбук. Согласно обновлённым данным NASA, совокупное количество лазерных межспутниковых каналов на всех аппаратах группировки превышает 25 000, обеспечивая тем самым надёжную ретрансляцию данных в космическом пространстве.

Ранее возможности Starlink в качестве ретрансляционной сети были успешно продемонстрированы во время частной миссии Fram2, впервые доставившей экипаж из четырёх человек на полярную орбиту Земли в 2025 году. Кроме того, SpaceX регулярно использует высокоскоростные каналы передачи данных для трансляции запусков ракет Falcon 9 и Starship в высоком разрешении.

Напомним, программа Artemis направлена на возвращение астронавтов на Луну и создание постоянной базы на её поверхности. Во время Artemis II NASA уже применяло лазерную связь для передачи больших объёмов данных между кораблём Orion и наземными станциями, тогда как в ходе Artemis III связь между кораблём и Землёй будет осуществляться через сеть Starlink на низкой околоземной орбите, что позволит значительно упростить организацию подобных коммуникаций.

В случае успеха текущих испытаний NASA планирует использовать эту технологию и при последующих лунных миссиях. Высадка на поверхность Луны в рамках Artemis IV, запуск которой намечен на 2028 год, также предполагает использование Starship в качестве лунного посадочного аппарата.