Сегодня 22 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Власти США и КНР проведут переговоры по ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Власти США и КНР проведут переговоры по регулированию ИИ в сентябре

Разного рода регуляторные инициативы в сфере ИИ зреют как в США, так и в Китае, поскольку обе страны являются поставщиками наиболее производительных ИИ-моделей, а потому заинтересованы в наличии цивилизованного рынка. По некоторым данным, правительственные делегации США и КНР готовы обсудить рынок ИИ на встрече в сентябре этого года.

Источник изображения: Unsplash, Tomasz Zielonka

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщило агентство Reuters. Скорее всего, переговоры пройдут ещё до того, как Си Цзиньпин (Xi Jingpin) посетит США с официальным визитом 24 сентября этого года. Тем не менее, временные рамки соответствующих переговоров пока не установлены. Необходимость обсуждения этой темы обусловлена растущей озабоченностью обеих сторон взаимным влиянием на рынок ИИ. Соответствующие программные средства определяют не только состояние национальной безопасности, но и ситуацию на рынке труда, и все эти факторы важно учитывать при формировании внешней политики.

Предполагается, что американскую делегацию будет возглавлять министр финансов Скотт Бессент (Scott Bessent). Прочие вопросы, связанные с составом делегаций, точным временем и местом проведения переговоров, пока не поясняются. Во время своего вчерашнего интервью телеканалу Fox Business американский министр не стал комментировать тему возможных переговоров, но признал, что ИИ-модели необходимо сдерживать рамками определённых стандартов. По его словам, признаки использования китайской стороной американских ИИ-моделей для обучения собственных то и дело обнаруживаются, и это неприемлемо. Вопрос необходимо вынести на обсуждение в ближайшие недели или месяца, как убеждён чиновник.

Со слов других американских чиновников становится понятно, что власти США также обеспокоены субсидированием энергозатрат на обучение ИИ-моделей в Китае, вопросами регулирования в сфере авторских прав и интеллектуальной собственности. Известно, что власти КНР рассматривают возможность введения экспортных ограничений на передовые китайские ИИ-модели. Аналогичные меры предпринимают и власти США в отношении передовых моделей американской разработки. Считается, что тема регулирования ИИ обсуждалась на прошлой встрече Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа (Donald Trump).

Китайская сторона, по мнению аналитиков, может быть заинтересована в устранении потенциальных ограничений на распространение передовых американских и непосредственно китайских моделей. В США правительство пока пытается создать некие добровольно формируемые стандарты в области безопасности ИИ-моделей, но ничего не навязывает участникам рынка в одностороннем порядке. У китайской делегации есть примерно месяц, чтобы определиться со своим составом в свете предстоящих переговоров, а также выделить перечень приоритетных вопросов для обсуждения. Китайские чиновники в большей мере ориентированы на обсуждение технических вопросов, чем политических.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Открытые китайские ИИ-модели сократили отставание от передовых американских всего до четырёх месяцев
OpenAI и Google дают китайским компаниям доступ к передовым ИИ-моделям — в США требуют это запретить
Несмотря на запрет Пентагона, власти США используют Anthropic Mythos для поиска уязвимостей в правительственном ПО
Substack начал помечать публикации, написанные ИИ — чтобы защититься от «гонки на выживание»
Gemini 3.5 Pro снова не вышла: Google представила облегчённые Gemini 3.6 Flash и Flash-Lite
Chrome научился заполнять формы с помощью Gemini по данным из Gmail и «Google Фото» — пока в тестовом режиме
Теги: китай, китайское правительство, сша, ии, регулирование
китай, китайское правительство, сша, ии, регулирование
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
OpenAI разработала ИИ для выполнения длительных задач, и тот вышел из-под контроля
В России создали электронно-лучевой литограф для печати чипов эпохи Pentium 4
Самолёт с гибридно-электрическим двигателем впервые полетал на высоте эшелона пассажирских лайнеров
Max обошёл Telegram по месячной аудитории, но её прирост почти остановился
Продажи Steam Deck обвалились после недавнего повышения цен
Власти США и КНР проведут переговоры по регулированию ИИ в сентябре 35 мин.
Substack начал помечать публикации, написанные ИИ — чтобы защититься от «гонки на выживание» 6 ч.
Electronic Arts подтвердила дату анонса и главную звезду EA Sports FC 27 8 ч.
Darkest Dungeon спустя 10 лет после релиза получит дополнение с персонажами из Darkest Dungeon 2 — подробности The Fire's Edge 10 ч.
Gemini 3.5 Pro снова не вышла: Google представила облегчённые Gemini 3.6 Flash и Flash-Lite 10 ч.
Дуров анонсировал «крупнейший в истории человечества» запуск криптокошелька — Gram встроят в Telegram 10 ч.
Chrome научился заполнять формы с помощью Gemini по данным из Gmail и «Google Фото» — пока в тестовом режиме 11 ч.
Психологический триллер Lost in the Roots от авторов No, I’m not a Human выйдет «совсем скоро» — сюжетный трейлер и запись на тестирование в Steam 11 ч.
Microsoft устранила несовместимость компьютеров Dell с последним обновлением Windows 12 ч.
Госдума приняла закон «О цифровых валютах и цифровых правах» 12 ч.
Новая статья: Обзор HUAWEI WATCH Kids X1 Pro: самые умные детские часы 5 ч.
Новая статья: Обзор «малолитражного суперкомпьютера» MSI EdgeXpert MS-C931 6 ч.
Сделано в США: сетевые ASIC Fortinet SP6 будут выпускаться на американских фабриках Intel 7 ч.
Лунный корабль «посветит» лазерами на спутники SpaceX Starlink в рамках Artemis III 8 ч.
Nvidia раскрыла детали процессора Vera: 88 Arm-ядер Olympus, 176 потоков и память LPDDR5X с пропускной способностью 1,2 Тбайт/с 8 ч.
xMEMS представила твердотельный кулер размером с ноготь для умных очков 10 ч.
Не только GPU: Nvidia всерьёз взялась за рынок CPU и уже отгрузила сотни тысяч серверов 10 ч.
Астрономы впервые обнаружили двойную звёздную систему, где обе звезды взорвались как сверхновые 11 ч.
Nvidia повысила цены на все компьютеры и модули Jetson — в некоторых случаях вдвое 11 ч.
Sony разгневала общественность отказом от игровых дисков для PlayStation, хотя продаются они плохо 11 ч.