Власти США и КНР проведут переговоры по регулированию ИИ в сентябре

Разного рода регуляторные инициативы в сфере ИИ зреют как в США, так и в Китае, поскольку обе страны являются поставщиками наиболее производительных ИИ-моделей, а потому заинтересованы в наличии цивилизованного рынка. По некоторым данным, правительственные делегации США и КНР готовы обсудить рынок ИИ на встрече в сентябре этого года.

Об этом со ссылкой на информированные источники сообщило агентство Reuters. Скорее всего, переговоры пройдут ещё до того, как Си Цзиньпин (Xi Jingpin) посетит США с официальным визитом 24 сентября этого года. Тем не менее, временные рамки соответствующих переговоров пока не установлены. Необходимость обсуждения этой темы обусловлена растущей озабоченностью обеих сторон взаимным влиянием на рынок ИИ. Соответствующие программные средства определяют не только состояние национальной безопасности, но и ситуацию на рынке труда, и все эти факторы важно учитывать при формировании внешней политики.

Предполагается, что американскую делегацию будет возглавлять министр финансов Скотт Бессент (Scott Bessent). Прочие вопросы, связанные с составом делегаций, точным временем и местом проведения переговоров, пока не поясняются. Во время своего вчерашнего интервью телеканалу Fox Business американский министр не стал комментировать тему возможных переговоров, но признал, что ИИ-модели необходимо сдерживать рамками определённых стандартов. По его словам, признаки использования китайской стороной американских ИИ-моделей для обучения собственных то и дело обнаруживаются, и это неприемлемо. Вопрос необходимо вынести на обсуждение в ближайшие недели или месяца, как убеждён чиновник.

Со слов других американских чиновников становится понятно, что власти США также обеспокоены субсидированием энергозатрат на обучение ИИ-моделей в Китае, вопросами регулирования в сфере авторских прав и интеллектуальной собственности. Известно, что власти КНР рассматривают возможность введения экспортных ограничений на передовые китайские ИИ-модели. Аналогичные меры предпринимают и власти США в отношении передовых моделей американской разработки. Считается, что тема регулирования ИИ обсуждалась на прошлой встрече Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа (Donald Trump).

Китайская сторона, по мнению аналитиков, может быть заинтересована в устранении потенциальных ограничений на распространение передовых американских и непосредственно китайских моделей. В США правительство пока пытается создать некие добровольно формируемые стандарты в области безопасности ИИ-моделей, но ничего не навязывает участникам рынка в одностороннем порядке. У китайской делегации есть примерно месяц, чтобы определиться со своим составом в свете предстоящих переговоров, а также выделить перечень приоритетных вопросов для обсуждения. Китайские чиновники в большей мере ориентированы на обсуждение технических вопросов, чем политических.