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OpenAI представила программу «ChatGPT для малого бизнеса»

OpenAI представила программу «ChatGPT for small business», ориентированную на внедрение искусственного интеллекта в рабочие процессы малых предприятий. Она предполагает минимум технических нововведений — компания предложила небольшим компаниям помощь в развёртывании новых решений.

Источник изображения: openai.com

Источник изображения: openai.com

Программа для малого бизнеса включает три основных направления. OpenAI намерена проводить вебинары по конкретным продуктам с демонстрациями, как небольшие предприятия могут использовать ChatGPT в повседневной работе: средства автоматизации и схемы рабочих процессов в области бухгалтерского учёта, маркетинга, электронной коммерции и по другим направлениям. В вебинарах предусмотрено участие как сотрудников OpenAI, так и партнёров компании; по итогам мероприятий проводятся сессии вопросов и ответов, которые помогают участникам непосредственно применять знания в своём бизнесе.

Работники подразделения OpenAI Academy намереваются проводить очные мероприятия для обучения предпринимателей под руководством опытных специалистов. В прошлом году компания провела серию мероприятий Small Business AI Jams, в ходе которых 78 % участников всего за день построили полнофункциональные рабочие процессы; 42 % удалось сэкономить более пяти часов рабочего времени в неделю.

OpenAI предлагает пакеты плагинов, навыков ИИ и предложений от партнёров компании для работы с наиболее популярными у малого бизнеса инструментами, такими как Shopify, Intuit, Slack, Atlassian и Wix. Навыки разрабатываются специально для распространённых рабочих процессов малого бизнеса; эксклюзивные акции упростят начало работы с уже готовыми инструментами.

Компания предлагает малым компаниям внедрять в работу её актуальные продукты: ИИ-агента ChatGPT Work, предназначенного для многоэтапного решения задач, а также семейство новых и самых мощных моделей GPT-5.6.

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Теги: openai, chatgpt, малый бизнес, ии, ии-агент
openai, chatgpt, малый бизнес, ии, ии-агент
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