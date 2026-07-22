Claude теперь может обучаться рутинным процессам, просто наблюдая, как их выполняет пользователь

Платные подписчики ИИ-чат-бота Claude получили дополнительный способ обучения чат-бота для выполнения некоторых рутинных рабочих процессов. Если раньше для объяснения процесса выполнения задачи моделями чат-бота можно было использовать только письменные подсказки, теперь можно объяснять процесс выполнения задачи с помощью функции записи экрана и сопроводительных голосовых сообщений.

В рамках инструментов Claude Cowork теперь доступна опция «Запись навыка», которая позволяет активировать функцию демонстрации экрана. Claude будет наблюдать за тем, что показывает пользователь на экране, куда он нажимает, за шаблонами набора текста, а также любыми записанными пользователем голосовыми комментариями.

После завершения записи Claude обработает информацию, предоставленную пользователем, а затем научится повторять выполнение задачи и превратит это в то, что Anthropic называет «повторяемым навыком». Функция предназначена для автоматизации выполнения повторяющихся рабочих задач. Она позволяет научить систему выполнять рабочие процессы без необходимости объяснять детали в письменном виде.

Например, если вручную запустить обычный отчёт, который собирает данные из нескольких источников, можно показать Claude, где найти каждый фрагмент информации, содержащийся в отчёте, а также сказать, как пользователь хочет, чтобы эта информация была представлена в отчёте.

Anthropic добавила функцию «Запись навыка» в инструменты Claude Cowork для подписок Max, Pro и Team. Будет ли она доступна для бесплатных пользователей Claude — неизвестно. Платные пользователи Claude указанных тарифов могут найти новую функцию в меню «Cowork → Записать навык → Начать запись ».