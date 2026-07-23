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Дженсен Хуанг призвал не запрещать китайские ИИ-модели в США — это сделает мир только опаснее

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) считает, что американским компаниям следует разрешить использовать китайские модели ИИ, даже несмотря на попытки правительства их запретить. Об этом он рассказал в интервью Axios, фрагмент записи которого опубликован на платформе YouTube.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Когда его спросили, следует ли разрешить американским компаниям использовать китайские модели ИИ, Хуанг ответил: «Безусловно». Его заявление прозвучало сразу после того, как китайская компания Moonshot AI выпустила модель Kimi K3 с открытым исходным кодом на 2,8 трлн параметров. Она оказалась не такой мощной, как Fable 5 от Anthropic, сопоставима с GPT-5.5 и Claude Opus 4.8, но при этом при её разработке была затрачена лишь треть средств по сравнению с этими моделями.

Одно из главных опасений американских властей заключается в том, что китайские модели ИИ могут содержать уязвимости, которые китайское правительство способно использовать для атаки на американские интересы. Хуанг считает это предположение заблуждением. «Существует ошибочное мнение, что есть какие-то лазейки, каким-то образом связанные с Китаем. Вы скачиваете модели, можете их дорабатывать, улучшать, контролировать по своему усмотрению», — прокомментировал глава Nvidia.

Хуанг придерживается такого же мнения и в отношении ИИ-моделей, разработанных американскими компаниями. В прошлом месяце США ввели экспортные ограничения на модели Anthropic Mythos и Fable 5, сославшись на угрозы безопасности. Доступ к моделям в конечном итоге был восстановлен после того, как разработчик установил фильтр, блокирующий возможности выявления уязвимостей в программном обеспечении. Аналогичная ситуация сложилась и с GPT-5.6 от OpenAI. Официальный Вашингтон предупредил компанию, что она не должна выпускать свою последнюю модель без одобрения правительства. Хуанг утверждает, что вместо ограничения доступа к этим мощным моделям на этапе запуска компании, занимающиеся ИИ, должны сделать свои модели доступными для всех и повышать их безопасность за счёт быстрого тестирования и исправлений.

Комментируя свою поддержку открытого доступа к ИИ-моделям, глава Nvidia также отметил, что различные отрасли, включая науку и кибербезопасность, нуждаются в мощных открытых моделях. Он утверждает, что открытые модели делают ИИ более безопасным, поскольку другие специалисты могут проверять их на наличие слабых мест, а разработчики — оперативно вносить необходимые исправления.

«Если всё сведётся к одной единственной модели, одной единственной точке атаки, одному единственному источнику сбоев, я думаю, мир станет гораздо, гораздо более уязвимым», — сказал Хуанг.

Что касается негативной реакции рынка всякий раз, когда появляются более дешёвые открытые модели, генеральный директор Nvidia заявил, что инвесторы неправильно понимают их влияние. По словам Хуанга, всё началось с появления DeepSeek. Теперь это повторяется с выходом Kimi K3. По мнению главы Nvidia, такие открытые модели, обходящиеся дешевле в эксплуатации, будут стимулировать всё больше людей использовать ИИ. Вместо того чтобы сокращать спрос на центры обработки данных, эти более дешёвые и эффективные модели, напротив, станут благом для отрасли в целом, поскольку будут стимулировать этот спрос. А с ростом спроса появится больше стимулов для строительства центров обработки данных и покупки графических процессоров для ИИ, что в конечном итоге выгодно Nvidia.

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Теги: дженсен хуанг, nvidia, искусственный интеллект, сша, китай
дженсен хуанг, nvidia, искусственный интеллект, сша, китай
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