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Intel и AMD заключают с китайскими производителями серверного оборудования долгосрочные контракты на поставку процессоров

В контексте последствий ИИ-бума нам чаще приходилось слышать о стремлении участников рынка памяти заключать долгосрочные контракты с клиентами, которые подразумевают крупные авансовые выплаты и фиксирование цен в определённом коридоре. На рынке серверных процессоров такая тенденция тоже имеет место, как отмечает Reuters.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Во всяком случае, источники сообщают, что Intel и AMD начали заключать с китайскими производителями серверного оборудования контракты на поставку центральных процессоров, которые рассчитаны на более длительные сроки, чем обычно. Минимально они заключаются на год, но переговоры ведутся и относительно более продолжительных сроков. Условия контрактов пока предусматривают только минимально обеспечиваемый объём поставляемой продукции, а вот цены не фиксируются.

По данным источника, цены на серверные процессоры в Китае сейчас по отдельным позициям могут последовательно увеличиваться на 10 %. С начала года некоторые серверные процессоры на местном рынке подорожали на 40 %. Очевиден дефицит, и та же компания Intel на прошлом квартальном мероприятии не скрывала, что её серверные процессоры начали пользоваться более высоким спросом на фоне перехода к инференсу в инфраструктуре систем искусственного интеллекта. При этом сроки поставок некоторых серверных процессоров Intel уже растягиваются на шесть месяцев. Мировой рынок центральных процессоров также испытывает дефицит, и комментарии на эту тему наверняка можно будет услышать от руководства Intel на текущей неделе, поскольку компания выступит с квартальным отчётом.

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Теги: intel, amd, процессоры, дефицит, китай
intel, amd, процессоры, дефицит, китай
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