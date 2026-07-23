Южную Корею накрыла эпидемия забастовок, спровоцированная Samsung Electronics

Майская забастовка сотрудников Samsung Electronics, занятых в производстве микросхем памяти, позволила им добиться право получить по итогам текущего года премии в размере более $400 000 на человека. Поскольку прочие специалисты на рынке труда Южной Кореи такими достижениями похвастать не могли, прецедент запустил череду протестов по всей стране.

Во-первых, как уже отмечалось ранее, требовать от руководства Samsung Electronics повышения компенсационных выплат намерены те сотрудники компании, которые не связаны с производством микросхем памяти. Во-вторых, персонал других южнокорейских компаний тоже решился провести акции протеста, рассчитывая на повышение размера оплаты труда. Сотрудники автомобильного конвейера Hyundai Motor организовали трёхдневную частичную забастовку, не только протестуя против внедрения роботов, но и рассчитывая на распределение до 30 % консолидированной прибыли компании в виде премий сотрудникам.

Профессиональные объединения сотрудников HD Hyundai Heavy Industries и LG Uplus Corp. настаивают, чтобы на премирование персонала уходило по 30 % операционной прибыли компании, а сотрудники Hanwha Aerospace и HD Hyundai Electric требуют отменить ограничение на максимальный размер выплачиваемой премии. До недавних пор он действовал и в Samsung Electronics, не позволяя работникам получать в виде премии сумму, превышающую 50 % их ежегодного дохода.

В прошлом месяце на забастовку вышли тысячи сотрудников компании Kakao, которая владеет крупнейшим в Южной Корее сервисом обмена сообщениями. Они требовали распределения в виде премий до 15 % операционной прибыли компании. Профсоюз компании Naver начал формировать коалицию с другими представителями отрасли, чтобы набрать достаточный для переговоров с работодателями «вес». Бум ИИ оказывает на рынок труда Южной Кореи и иное влияние. Сотрудники Hyundai Motor требуют, чтобы внедрение роботов и прочих технологических новшеств согласовывалось с профсоюзом сотрудников в обязательном порядке. Допуск роботов Atlas на конвейер Hyundai Motor представители профсоюза тоже готовы контролировать. Законодатели в Южной Корее теперь предлагают пересмотреть недавно смягчившиеся нормы в сфере взаимоотношений работников со своими работодателями, чтобы предотвратить потенциальный произвол профсоюзов.

Владельцы бизнеса заинтересованы в сохранении баланса. Та же Hyundai Motor в случае остановки автосборочного конвейера будет нести по $13 млн убытков за каждый час простоя. Для некоторых корейских компаний рост затрат на оплату труда сотрудников станет источником проблем для финансового состояния бизнеса. Эксперты утверждают, что должен быть достигнут некий консенсус в вопросах справедливого распределения прибыли, иначе череда забастовок будет бесконечной.