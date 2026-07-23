Облачное подразделение Google Cloud по итогам минувшего квартала показало значительный рост и нарастило долю в финансовых показателях всего холдинга Alphabet, обращает внимание The Register.

Alphabet опубликовала отчёт о доходах по итогам II квартала, и показатели Google Cloud говорят сами за себя: выручка подразделения выросла на 82 % год к году — с $13,6 млрд до $24,8 млрд; операционная прибыль показала более чем трёхкратный рост — с $2,8 млрд до $8,8 млрд. Подразделение превратилось в один из факторов роста всего холдинга Alphabet и значительный источник дохода для бизнеса компании, обеспечив 21 % выручки и 22 % операционной прибыли.

Залогом успеха, пояснили в Google, стал «спрос на инфраструктуру и решения в области искусственного интеллекта». Маркетинговая стратегия Gemini, направленная на продвижение ИИ-платформы среди сотен миллионов пользователей поисковой системы ежедневно, выстроена безупречно. Большинство корпоративных клиентов, как считается, предпочитает ИИ-модели семейства Anthropic Claude, но всё чаще реализуются гибридные сценарии с переключением между моделями, чтобы найти максимально эффективное соотношение затрат и производительности.

OpenAI и Anthropic остаются убыточными, Oracle, возможно, сама загоняет себя в финансовую ловушку, и, если что-то с ними случится, Google это будет только на руку.