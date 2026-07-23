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Tesla поставила рекорд по числу ДТП с участием автопилота FSD — 207 за месяц

Компания Tesla хоть и старается максимально скрывать подробности о дорожных инцидентах с участием своей технологии активной помощи водителю FSD, вынуждена регулярно подавать отчёты на эту тему американскому ведомству NHTSA. Свежий отчёт гласит, что количество происшествий неуклонно растёт, в позапрошлом месяце оно достигло рекордных 207 штук.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Примечательно, что за весь 2021 год количество ДТП с участием электромобилей Tesla под управлением FSD не превысило 157 штук, а теперь показатель в 207 инцидентов достигается всего за один месяц. Накопленным итогом Tesla отвечает за 3763 происшествия на территории США, которые произошли в режиме автоматического управления транспортными средствами. Это около 85 % статистики всех компаний, чьи беспилотные технологии используются на территории страны.

Если за весь прошлый год количество ДТП с участием FSD достигло 1043 штук, то только за первую половину текущего года было зарегистрировано 826 инцидентов. Формально, в годовом сравнении статистика происшествий увеличилась с начала текущего года на 73 %. Подобная динамика, по большому счёту, неизбежна с учётом расширения эксплуатируемого парка электромобилей Tesla с комплексом FSD. Кроме того, эти машины в совокупности проезжают больше в пределах отчётного периода, чем это наблюдалось ранее, а потому закономерно растёт вероятность ошибок в работе автоматики. В прошлом квартале, например, как следует из свежего отчёта Tesla, количество оформленных подписок на FSD соответствовало 55 % продаж новых машин этой марки. Только в четырёх странах Европы, где FSD уже одобрена к использованию, пройденное клиентами с активностью этого режима расстояние превысило 50 млн километров только с начала июля. В своей отчётности для NHTSA компания продолжает тщательно скрывать подробности о происшествиях.

Как добавляет Electrek, на недавней квартальной конференции Tesla генерального директора Илона Маска (Elon Musk) спросили о выработке решения для владельцев электромобилей, которые оснащены оборудованием для FSD третьего поколения (HW3), но хотели бы достичь полной автономности управления. Глава компании был вынужден признать, что пока никаких решений для этой проблемы не выработано. Напомним, с 2016 года Илон Маск настаивал, что возможностей аппаратного обеспечения всех выпускаемых с того момента электромобилей Tesla должно хватить, чтобы после обновления ПО в будущем научиться обходиться без водителя во время движения. Маск только признался, что по-хорошему, надо бы обновить все бортовые компьютеры электромобилей Tesla с оборудованием ниже поколения HW4, но подобные мероприятия обошлись бы компании в крупную сумму. Замене на более совершенное оборудование подлежали бы около 4 млн электромобилей. Пока же с учётом эксплуатации разномастного по возможностям «железа» автопарка, компания вынуждена для более возрастных модификаций выпускать усечённые по своим возможностям версии программного обеспечения.

При этом Маск дал понять, что и уровня HW4 недостаточно для реализации полноценной автономности управления. Вместо этого он сослался на более совершенный бортовой компьютер, который в производство будет запущен в середине следующего года и превзойдёт по некоторым критериям тот самый HW4. Либо, как добавил Маск, можно сразу же перейти на чип AI5, который должен выйти на этап массового производства к концу следующего года. Первые партии чипов AI5, как пояснил Маск, будут направляться для использования роботами Optimus. Другими словами, возрастные электромобили Tesla если и получат апгрейд бортового компьютера, то не в первую очередь, и не в этом году.

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Теги: tesla, tesla autopilot, fsd, автопилот
tesla, tesla autopilot, fsd, автопилот
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