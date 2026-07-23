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После удаления из App Store и Google Play загрузки VK из альтернативных магазинов подскочили в полтора раза

Количество установок приложений VK через RuStore и другие магазины для Android с 16 по 19 июля выросло более чем в полтора раза по сравнению с предыдущей неделей, сообщили «Ведомостям» в компании. В июне приложения группы VK удалили из магазина приложений App Store, а с 16 июля они также стали недоступны для скачивания в магазине приложений Google Play.

Источник изображения: VK

Источник изображения: VK

Также 13 июля против VK и принадлежащего ей разработчика национального мессенджера Max – ООО «Коммуникационная платформа» ввёл санкции Евросоюз.

По словам представителя компании, приложения VK доступны для загрузки и обновлений в RuStore и других альтернативных магазинах для Android, а уже установленные на смартфоны сервисы VK продолжают полноценно работать.

Удаление из Google Play не повлияло на прирост среднего количества публичных каналов и их суммарной аудитории в мессенджере Max, о чём говорят данные аналитического сервиса MaxStat. Первый показатель в период с 17 по 19 июля, по данным сервиса, увеличился на 2,3 % в сравнении с периодом 13–15 июля до 321 200 каналов, второй вырос почти на 2 % до 282,3 млн подписок.

«ВКонтакте» является крупнейшим в России социальным медиа по месячному охвату с аудиторией около 94,8 млн человек старше 12 лет (по данным Mediascope). А Max — крупнейший среди мессенджеров в России по этому показателю (86,2 млн чел старше 12 лет). Сервисами VK пользуются более 95 % пользователей Рунета, отметил представитель группы.

По мнению гендиректора информационно-аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, удаление приложений «ВКонтакте» и Max в Google Play и App Store вряд ли причинит заметный ущерб VK, поскольку эти ресурсы уже набрали многомиллионную аудиторию. К тому же, приложения VK можно загружать и обновлять через независимые и вендорские платформы, такие как RuStore, Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps, напомнил бизнес-консультант и основатель проекта «Слово» Сергей Маликов.

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Теги: vk, rustore, приложение, санкции, max
vk, rustore, приложение, санкции, max
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