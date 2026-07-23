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Акции Tesla и Google полетели вниз — инвесторов напугали растущие расходы на ИИ

Акции Alphabet (материнская компания Google) и Tesla заметно подешевели после сообщений о планах обеих компаний ещё больше увеличить расходы на ИИ. Инвесторы серьёзно обеспокоены растущими издержками бума искусственного интеллекта. Акции Tesla на сегодняшних торгах упали на 12 %, а Alphabet — более чем на 6 %. Вчера акции Alphabet подешевели на 1,46 %, акции Tesla — на 1,3 %. Обе компании сообщили об отрицательном свободном денежном потоке за второй квартал.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Alphabet повысила свой прогноз капитальных затрат на этот год до $195 млрд – $205 млрд и предупредила о дальнейшем росте инвестиций в инфраструктуру ИИ в 2027 году. Предыдущий прогноз материнской компании Google составлял от $180 млрд до $190 млрд. Tesla сообщила о росте инвестиций на 142 % в годовом исчислении во втором квартале до $5,79 млрд. Компания ожидает более $25 млрд капитальных затрат в этом году.

Руководство обеих компаний попыталось успокоить инвесторов.

«Это год масштабных капитальных затрат. Я уверен, что все, во что мы инвестируем, принесёт невероятную отдачу. Возможно, даже лучшую отдачу от капитальных затрат, которую мы когда-либо видели», — заявил генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) на отчётной конференции. Он рассказал об инициативах компании в производстве полупроводников и скором начале массового производства человекоподобного робота Tesla.

Представитель Alphabet заявил, что увеличение расходов «в первую очередь связано с ускорением наращивания мощностей для удовлетворения растущего спроса». Технологический гигант утверждает, что у него недостаточно вычислительных мощностей для удовлетворения наблюдаемого спроса на ИИ.

«Инвесторы, похоже, сосредоточены на резком росте капитальных затрат наряду с ухудшением прогнозов по марже, в то время как продолжающиеся задержки с Gemini 3.5 Pro и отсутствие выдающихся релизов продуктов вызывают вопросы о том, приводят ли инвестиции Alphabet в ИИ к явному конкурентному преимуществу», — полагает руководитель отдела технологических исследований Quilter Cheviot Бен Баррингер (Ben Barringer).

Аналитики отмечают, что растущие расходы компаний на ИИ частично компенсируются некоторыми позитивными показателями. В частности, доходы Google от облачных сервисов подскочили на 82 % до $24,8 млрд долларов, превзойдя прогнозы. Подразделение Google Cloud показало увеличение операционной маржи с 20,7 % во втором квартале прошлого года до 35,6 % за тот же период нынешнего. Компании Tesla основной автомобильный бизнес принёс $20,52 млрд выручки, что на 23 % больше, чем годом ранее.

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Теги: google, tesla, падение акций, искуственный интелект, инфраструктура, инвестиции
google, tesla, падение акций, искуственный интелект, инфраструктура, инвестиции
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