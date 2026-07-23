Microsoft тестирует бесплатный облачный гейминг с рекламой на участниках программы Xbox Insider

Начиная с сегодняшнего дня, участники программы Xbox Insider могут бесплатно транслировать игры из своих библиотек в режиме потоковой передачи с рекламой. Бесплатные сеансы потоковой передачи ограничены играми, которые уже есть у пользователя в библиотеке, и длятся не более одного часа.

По словам Microsoft, реклама будет воспроизводиться только «до начала игрового сеанса». Это также необязательная опция — владельцам платной подписки на облачный гейминг не нужно будет смотреть рекламу перед началом игры.

Microsoft заявляет, что опция потоковой передачи с рекламой будет доступна только в течение ограниченного времени в рамках «тестового периода». Как сообщает The Verge, в конце прошлого года компания проводила внутреннее тестирование версии Xbox Cloud Gaming с рекламой. Тогда перед сеансом потоковой передачи показывался двухминутный рекламный блок.

Примерно в то же время Microsoft также повысила цены на подписки Game Pass, но добавила неограниченный облачный гейминг к своему самому дешёвому тарифу Game Pass Essential, который стоит $9,99 в месяц. Ранее для Xbox Cloud Gaming требовалась подписка Game Pass Ultimate.

Microsoft заявляет, что целью текущего тестирования потоковой передачи с рекламой является дальнейшее расширение доступных способов играть в игры Xbox. В последние годы на платформах потокового видео всё чаще стали появляться тарифы с рекламой — добавление рекламы в стриминговый сервис Xbox может сигнализировать о грядущем аналогичном сдвиге в отношении игровых подписок. Microsoft отмечает, что облачный гейминг также может «помочь владельцам Xbox One играть в новые игры, созданные для Xbox Series X/S», без необходимости покупать новую консоль.