На крыльях ИИ-бума выручка взлетела на 25 % во втором квартале, установив 15-летний рекорд

Квартальные результаты Intel должны были подтвердить уверенность некоторых инвесторов в продолжении ИИ-бума, и они сделали это, оказавшись лучше ожиданий в части размера выручки. Она увеличилась на 25 % до $16,1 млрд (против ожидаемых $14,42 млрд) и продемонстрировала самые высокие темпы роста с 2011 года. Как можно догадаться, серверный сегмент тянул её вверх, поднявшись на 59 %.

При этом нельзя сказать, что серверные процессоры начали определять основную часть выручки Intel, поскольку профильная выручка в размере $6,26 млрд всё же уступает той, что компания продолжает получать на клиентском направлении — $8,9 млрд. К слову, в последнем случае она выросла на 12,8 % год к году, главным образом из-за увеличения средней цены реализации, поскольку объёмы поставок продукции фактически снижались. Более того, даже контрактное подразделение Intel Foundry нарастило выручку на 30,5 % до $5,8 млрд, хотя операционные убытки подразделения достигли $2,1 млрд из-за необходимости наращивать оснащение предприятий компании. В целом, эта часть выручки Intel растёт на протяжении последних четырёх кварталов. На фоне таких новостей в целом акции Intel после закрытия торгов выросли в цене более чем на 4 %, а в моменте прирост достигал 10 %.

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) отметил, что выручка компании за второй квартал оказалась выше собственных ожиданий руководства, как и норма прибыли, которая достигла 40,4 %. Это почти на 13 процентных пунктов выше, чем год назад, и может указывать на эффективность проводимых Таном мер по повышению эффективности бизнеса. Правда, это всё равно заметно ниже исторических максимумов, которые превышали 60 % в прежние годы. В любом случае, в текущем квартале Intel прогнозирует выход нормы прибыли на уровень в 42 %. «ИИ невероятно поднимает спрос на вычисления. По мере прогресса в нашей работе, Intel находится в хорошем положении для продолжительного роста бизнеса в сфере CPU, ASIC, передовых технологий упаковки и обширной сети контрактных предприятий», — отметил Лип-Бу Тан.

В текущем квартале компания рассчитывает выручить от $15,8 до $16,8 млрд, и этот диапазон с запасом перекрывает ожидания аналитиков, которые прогнозируют только $15,1 млрд выручки в третьем квартале. Руководство компании призналось, что действительно заключает со своими покупателями серверных процессоров долгосрочные контракты, причём в некоторых случаях оговариваются и ценовые условия, а не только гарантированные объёмы поставок. По словам представителей компании, ей удалось заключить 10 подобных долгосрочных контрактов. Спрос по-прежнему превышает возможности Intel по производству серверных процессоров. Контракты заключаются с клиентами Intel на срок от трёх до пяти лет, как добавил финансовый директор компании. По его словам, на рынке ИИ-инфраструктуры спрос на GPU и CPU сейчас достиг приоритета, а в дальнейшем может даже сместиться больше в сторону центральных процессоров.

В клиентском сегменте в текущем квартале Intel ожидает примерно такой же выручки, как в прошлом, поскольку росту рынка ПК будет препятствовать дефицит памяти. Руководство Intel не скрывает, что в производственной политике отдаёт приоритет выпуску серверных центральных процессоров. Капитальные затраты приходится увеличивать, на данном этапе в основном из-за приобретения оборудования на оснащение заводов по выпуску чипов, профильные расходы увеличились на 40 % по сравнению с прошлым годом. Финансовый директор Дэвид Зинснер (David Zinsner) подчеркнул, что техпроцесс Intel 14A опережает своих предшественников по темпам внедрения. К массовому производству чипов по этой технологии компания рассчитывает приступить к 2028 году. Если в прошлом году руководство ещё выражало сомнение в целесообразности освоения техпроцесса Intel 14A, то на минувшей квартальной отчётной конференции Лип-Бу Тан заявил: «Я доволен тем, как растёт привлечение клиентов на Intel 14A, и всё больше уверен в том, что 14A будет очень конкурентоспособным техпроцессом».

Правда, руководство Intel так и не назвало новых крупных клиентов на контрактном направлении бизнеса, хотя от него ждали подтверждений информации о заключении контрактов с Tesla и компанией Apple. Формально, на долю внешних клиентов пришлось только $293 млн выручки подразделения Intel Foundry. Если ранее Intel планировала сократить капитальные расходы в текущем году, то теперь она собирается их увеличить с $18 млрд как минимум до $20 млрд, а в следующем году рост продолжится. Сейчас компания располагает $30 млрд свободных денежных средств и кредитной линией на $10 млрд, но в случае необходимости она может привлечь капитал путём выпуска дополнительных акций, по словам Зинснера. Кстати, несмотря на высокую динамику выручки, второй квартал Intel завершила с убытками в размере $11 млрд, но они были обусловлены главным образом последствиями сделки в августе прошлого года, по итогам которой к правительству США перешли около 10 % акций этого производителя чипов.

Во втором квартале, как отметил Лип-Бу Тан, целевые показатели по объёмам выпуска и уровню выхода годной продукции были превышены для техпроцессов Intel 7, Intel 3 и Intel 18A, а ещё компания приступила к опытному производству чипов по более совершенной технологии Intel 18A-P. Во второй половине следующего года компания приступит к опытному производству чипов по технологии Intel 14A, но массовое производство будет развёрнуто только в 2028 году.