Доля Alphabet в капитале Anthropic увеличилась до $124,3 млрд

История активного и давнего сотрудничества Microsoft и OpenAI хорошо известна, а вот специфика становления конкурирующего стартапа Anthropic с точки зрения капитальных вложений в прессе освещается несколько хуже. Агентство Bloomberg устраняет этот пробел, сообщая о достижении долей Alphabet в капитале Anthropic впечатляющего значения на уровне $124 млрд.

Как отмечает источник, Alphabet в своей отчётности упоминает о приросте активов на сумму $77 млрд по итогам второго квартала, не давая точной разбивки по направлениям частных инвестиций за период. В капитал Anthropic материнская компания Google впервые вложилась в 2023 году, направив $3 млрд на поддержку перспективного стартапа. В этом году сумму инвестиций решено было увеличить на $40 млрд, причём $30 млрд из этой суммы должны быть получены Anthropic поэтапно до 2030 года, по мере достижения промежуточных целей и критериев. По всей видимости, в минувшем квартале Alphabet передала Anthropic ещё $10 млрд, поэтому оставшаяся сумма инвестиций сократилась до $20 млрд.

Текущая стоимость доли Alphabet в капитале Anthropic, по данным Bloomberg, близка к тем $124,3 млрд, которые упоминаются обезличенно в свежем квартальном отчёте. В этом году Anthropic намеревается выйти на биржу, поэтому стоимость доставшихся Alphabet акций этого стартапа наверняка дополнительно увеличится. Хотя Google и разрабатывает собственные ИИ-модели, это не мешает материнской компании холдинга вкладывать деньги в конкурирующие стартапы. По состоянию на май текущего года, капитализация Anthropic оценивалась в $965 млрд.