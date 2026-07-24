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Владелец Google оказался одним из крупнейших акционеров SpaceX

Больше месяца назад аэрокосмическая компания SpaceX вышла на американскую биржу Nasdaq, по итогам мероприятия ей удалось привлечь $75 млрд при оценке капитализации $1,77 млрд. На этой неделе стало известно, что холдинг Alphabet является одним из крупных акционеров SpaceX, располагая акциями компании на сумму $94,1 млрд.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Раскрыть эту информацию материнская структура Google была вынуждена из-за подачи квартальной отчётности. По сути, Alphabet сейчас принадлежит от 4 до 6 % акций SpaceX, но она является давним инвестором в капитал этого аэрокосмического стартапа, поскольку первые деньги вложила ещё в 2015 году. Как следует из отчётности Alphabet, принадлежащие ей акции она не может моментально реализовать из-за существующих на период после IPO ограничений.

Так, на пакет акций SpaceX стоимостью $80 млрд распространяются краткосрочные ограничения для Alphabet, а оставшиеся $14,1 млрд попадают под более долгосрочные ограничения — эту часть акций SpaceX холдинг Alphabet не сможет продать до конца третьего квартала следующего года. Если учесть, что одновременно Alphabet является крупным акционером Anthropic, то рост курсовой стоимости акций прочих компаний принёс первой почти $100 млрд выгоды по итогам второго квартала этого года.

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Теги: spacex, alphabet, акции, финансы, ipo
spacex, alphabet, акции, финансы, ipo
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