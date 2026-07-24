«Непостижимая загадка»: даже бывший босс PlayStation не понимает, почему Sony до сих пор не выпустила Bloodborne на PC и PS5

Несмотря на миллионные продажи и народную любовь, готический экшен Bloodborne от FromSoftware, в отличие от многих других игр Sony эпохи PS4, не получил ни ремастер, ни порт на ПК. Ситуация удивляет даже экс-главу PlayStation Studios.

Как подметил портал GamesRadar, бывший руководитель Sony Computer Entertainment Worldwide Studios Сюхэй Ёсида (Shuhei Yoshida) на конференции разработчиков CEDEC 2026 высказался насчёт судьбы Bloodborne в каталоге PlayStation.

«У этой игры в мире много фанатов, но до сих пор нет версии для PS5. Внутренние студии PlayStation выпускают кучу ремастеров, почему не этот? На ПК тоже не выходила. <...> Это непостижимая загадка», — признался Ёсида.

Ёсида надеется на лучшее: «Может, [порт и ремастер Bloodborne] выйдут в будущем. А может, и нет. Может, они сделают специальное издание. А может, и нет. Будучи большим фанатом, я надеюсь, что выйдут».

В ходе своего выступления Ёсида также похвастался платиновым трофеем в Bloodborne и победой над Сторожевым псом Древних Богов (сложный босс из подземелий чаши) в прямом эфире, что стало «главным моментом» его карьеры.

Права на Bloodborne принадлежат Sony, но, по мнению Ёсиды, платформодержатель «уважает желание» режиссёра Хидетаки Миядзаки (Hidetaka Miyazaki), который якобы не хочет, чтобы к игре «прикасался кто-либо ещё».

Bloodborne вышла в марте 2015 года на PS4. Спустя 10 лет Sony одобрила ремейк игры от Bluepoint Games (Shadow of the Colossus), но проект забраковала FromSoftware — по слухам, из-за выпущенного американской студией ремейка Demon’s Souls для PS5.