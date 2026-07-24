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AMD и Cerebras объединились для противостояния Nvidia Groq

Графические процессоры хорошо подходят для обучения искусственного интеллекта, но для инференса, то есть развёртывания уже обученных моделей требуется большой объём быстрой памяти. AMD объединилась с Cerebras Systems для разработки вычислительной платформы, объединяющей системы Instinct с ускорителями на базе памяти SRAM, чтобы обеспечить инференс со сверхнизкой задержкой для работы ИИ-агентов.

Источник изображения: cerebras.ai

Источник изображения: cerebras.ai

Совместный проект восполняет пробел в портфеле AMD, образовавшийся после того, как Nvidia в декабре поглотила за $20 млрд стартап Groq. Гендиректор и соучредитель Cerebras Эндрю Фельдман (Andrew Feldman) не в восторге от деятельности Nvidia, которую он сравнивал с торговцами оружием. В отличие от графических процессоров, чипы Cerebras Wefer Scale Engine (WSE) используют не HBM4, а встроенную в чипы память SRAM, которая на порядки быстрее. Благодаря этому оборудование Cerebras является одним из быстрейших в мире в задачах инференса — скорость генерации часто превышает 2000 токенов в секунду.

Комплексные системы обрабатывают сложные запросы на ускорителях AMD Instinct, а генерация токенов, требующая больших объёмов памяти, делегируется Cerebras WSE — в результате достигается высокая производительность без ущерба для пропускной способности или стоимости. Конкретные показатели пока не приводятся, кроме одного: количество генерируемых токенов в секунду на ватт потребляемой энергии возрастает пятикратно.

Подобная схема есть у конкурента. Вместе с системами Nvidia Vera Rubin работают LPU (Language Processing Units) Groq 3 — разница в том, что если для обслуживания модели с 1 трлн параметров Kimi K2.5 требуются две тысяч чипов Groq, то в системах AMD и Cerebras хватит и нескольких десятков. Объединённое решение будет доступно в Cerebras Cloud уже в этом году, и это не последняя сделка AMD со стартапом.

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Теги: amd, cerebras, ии, инференс
amd, cerebras, ии, инференс
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