GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт памяти «стареет» лучше RTX 4060 и Radeon RX 7600, показало сравнение в играх

Ранее сообщалось, что видеокарты GeForce RTX 3060 12GB начали возвращаться в магазины Европы и США по цене около $329. Для модели 2021 года такая цена выглядит чрезмерной, но кризис на рынке памяти диктует свои условия. К тому же, как показало опубликованное порталом 3DCenter сравнение, эта модель лучше «состарилась», чем выпущенная позже версия с 8 Гбайт памяти.

Портал 3DCenter сравнил результаты обзора, посвящённого запуску GeForce RTX 4060 в 2023 году, с обновлённым набором тестов PC Games Hardware для растровой графики 2026 года. В обоих наборах данных в качестве эталона использовалась модель GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт памяти. Если в играх с разрешением 1080p модель RTX 4060 оказалась быстрее RTX 3060 на 23,5 % по результатам тестов 2023 года, то в данных 2026 года отставание модели RTX 3060 сократилось до 18,8 %. В сравнении RTX 3060 с Radeon RX 7600 в 2023 году модель AMD была производительнее на 20,7 %. Однако сейчас разница составляет 11,8 % в пользу «красной» карты.

Более заметное сокращение разницы в производительности наблюдается в играх с разрешением 1440p. Здесь преимущество той же более современной GeForce RTX 4060 снизилось с 19,4 до 8,5 %, а у Radeon RX 7600 — с 17,3 до 5,0 %. В разрешении 4K и RTX 4060, и RX 7600 уступили RTX 3060. Модель RTX 4060 показала 97,2 % производительности относительно более старой карты, а RX 7600 — 94,9 %.

В новых данных модель RTX 4070 ещё больше опередила RTX 3060, что говорит о том, что это не общее улучшение драйверов для карт Ampere. По данным 3DCenter, RTX 3060 сохраняет свои позиции благодаря наличию 12 Гбайт памяти, что позволяет избежать некоторых ограничений, влияющих на быстродействие RTX 4060 и RX 7600, у которых установлено по 8 Гбайт памяти.

Важно уточнить, что речь идёт не о повторном тестировании видеокарт в тех же играх и с теми же драйверами. В отчёте 3DCenter сравниваются относительные позиции видеокарт в наборах бенчмарков 2023 и 2026 годов. Однако результаты показывают, что объём памяти может влиять на производительность графического процессора в более современных играх.