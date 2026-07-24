Сегодня 24 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт памяти «стар...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт памяти «стареет» лучше RTX 4060 и Radeon RX 7600, показало сравнение в играх

Ранее сообщалось, что видеокарты GeForce RTX 3060 12GB начали возвращаться в магазины Европы и США по цене около $329. Для модели 2021 года такая цена выглядит чрезмерной, но кризис на рынке памяти диктует свои условия. К тому же, как показало опубликованное порталом 3DCenter сравнение, эта модель лучше «состарилась», чем выпущенная позже версия с 8 Гбайт памяти.

Портал 3DCenter сравнил результаты обзора, посвящённого запуску GeForce RTX 4060 в 2023 году, с обновлённым набором тестов PC Games Hardware для растровой графики 2026 года. В обоих наборах данных в качестве эталона использовалась модель GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт памяти. Если в играх с разрешением 1080p модель RTX 4060 оказалась быстрее RTX 3060 на 23,5 % по результатам тестов 2023 года, то в данных 2026 года отставание модели RTX 3060 сократилось до 18,8 %. В сравнении RTX 3060 с Radeon RX 7600 в 2023 году модель AMD была производительнее на 20,7 %. Однако сейчас разница составляет 11,8 % в пользу «красной» карты.

Более заметное сокращение разницы в производительности наблюдается в играх с разрешением 1440p. Здесь преимущество той же более современной GeForce RTX 4060 снизилось с 19,4 до 8,5 %, а у Radeon RX 7600 — с 17,3 до 5,0 %. В разрешении 4K и RTX 4060, и RX 7600 уступили RTX 3060. Модель RTX 4060 показала 97,2 % производительности относительно более старой карты, а RX 7600 — 94,9 %.

Источник изображения: 3DCenter

Источник изображения: 3DCenter

В новых данных модель RTX 4070 ещё больше опередила RTX 3060, что говорит о том, что это не общее улучшение драйверов для карт Ampere. По данным 3DCenter, RTX 3060 сохраняет свои позиции благодаря наличию 12 Гбайт памяти, что позволяет избежать некоторых ограничений, влияющих на быстродействие RTX 4060 и RX 7600, у которых установлено по 8 Гбайт памяти.

Важно уточнить, что речь идёт не о повторном тестировании видеокарт в тех же играх и с теми же драйверами. В отчёте 3DCenter сравниваются относительные позиции видеокарт в наборах бенчмарков 2023 и 2026 годов. Однако результаты показывают, что объём памяти может влиять на производительность графического процессора в более современных играх.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Palit представила видеокарту GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC на пятилетнем GPU
GeForce RTX 3060 начали возвращаться в магазины Европы и США
Nvidia возобновила производство GeForce RTX 3060 12GB в Китае из-за нехватки недорогих современных видеокарт и проблем с поставками памяти
AMD и Cerebras объединились для противостояния Nvidia Groq
AMD рассказала о грядущих MI500 и MI600: Instinct и Helios будут обновляться ежегодно
Nvidia повысила цены на комплекты для видеокарт GeForce с памятью GDDR7 и GDDR6
Теги: geforce rtx 3060 12gb, видеокарта, ampere, производительность, сравнение
geforce rtx 3060 12gb, видеокарта, ampere, производительность, сравнение
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Непостижимая загадка»: даже бывший босс PlayStation не понимает, почему Sony до сих пор не выпустила Bloodborne на PC и PS5
Илон Маск предложил превратить зарядные станции Tesla в площадки для ИИ-суперкомпьютеров Megapod
ЕС оштрафовал Google на €890 млн и потребовал переделать «Поиск» и «Play Маркет»
Столкновение с карликовой галактикой опрокинуло Млечный Путь набок, выяснили учёные
GeForce RTX 3050 помогла удвоить частоту кадров GeForce RTX 3090 с помощью Lossless Scaling
Торговая марка выдала название загадочной новой Kingdom Come 26 мин.
Обнаружен способ незаметной подмены приложений для Apple macOS на вредоносные 2 ч.
Microsoft принудила LG перестать донимать пользователей мониторов рекламой, но инцидент не исчерпан 2 ч.
Аудитория Google Gemini приблизилась к миллиарду пользователей 2 ч.
TikTok обвинили в попустительстве вредному контенту для детей и сборе пользовательских данных 3 ч.
Anthropic открыла доступ к голосовому режиму Claude с моделям Opus и Sonnet 4 ч.
Раскрыты подробности нечаянной атаки вышедших из-под контроля ИИ-агентов OpenAI на Hugging Face 4 ч.
Перспективный стелс-экшен Thick as Thieves от студии создателя Deus Ex и System Shock перестанет получать новый контент, но есть и хорошая новость 5 ч.
Настоящий клад: Assassin’s Creed Black Flag Resynced превзошла годовые ожидания Ubisoft за две недели 6 ч.
«Вы храбро сражались»: многообещающий шутер про гладиаторов далёкого будущего Ncore отменён 7 ч.
GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт памяти «стареет» лучше RTX 4060 и Radeon RX 7600, показало сравнение в играх 48 мин.
Sega пообещала не отказываться от выпуска игр на дисках в отличие от Sony 55 мин.
Neuralink показала инвалидную коляску, управляемую силой мысли — она едет, куда глаза глядят 2 ч.
AMD раскрыла, когда выпустит процессоры на Zen 7 и Zen 8 2 ч.
Деятельность 33 российских вузов признана угрозой национальной безопасности США 3 ч.
AMD: рынок ИИ-ускорителей вырастет до $1,4 трлн и сравняется со всей полупроводниковой отраслью 4 ч.
AMD и Cerebras объединились для противостояния Nvidia Groq 4 ч.
ИИ наводнил научные журналы статьями — и в этом пока мало хорошего 4 ч.
Ирландия приостановила тендер с Microsoft на €1 млрд из-за опасений за цифровой суверенитет страны 5 ч.
AMD представила Instinct MI455X — первый ускоритель на архитектуре CDNA 5 5 ч.