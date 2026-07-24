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Взгляд в будущее: глобальный сбой PlayStation Network нарушил работу цифровых игр

В будущем, когда Sony перестанет выпускать игры PlayStation на дисках, их доступность будет целиком зависеть от сетевого сервиса PlayStation Network. Каково это, пользователи могут ощутить уже сегодня.

Источник изображения: ResetEra (Hispanicguy)

Источник изображения: ResetEra (Hispanicguy)

Как подметило издание Video Games Chronicle, вслед за стартом открытого бета-тестирования супергеройского файтинга Marvel Tokon от Arc System Works сервис PlayStation Network по всему миру массово вышел из строя.

Сбой случился примерно в одно время с предупреждением о перебоях с подключением сервисов Amazon Web Services в регионе US-WEST-2. Спустя несколько часов (на момент публикации) PlayStation Network всё ещё толком не функционирует.

Источник изображения: PlayStation

Источник изображения: PlayStation

Согласно странице состояния служб PlayStation, ошибки фиксируются во всех сетевых сервисах, включая воспроизведение и покупку цифрового контента, потоковую передачу игр, управление учётными записями и многое другое.

«У вас могут возникнуть затруднения при запуске игр, приложений или сетевых функций. Мы стараемся устранить проблему как можно скорее. Благодарим за терпение», — предупредила Sony. Проблема затронула PS3, PS4, PS5 и PS Vita.

В бета-версию Marvel Tokon на PS5 пока не поиграть (источник изображения: Steam)

В бета-версию Marvel Tokon на PS5 пока не поиграть (источник изображения: Steam)

Сбои PlayStation Network случались и раньше, но этот произошёл в разгар скандала вокруг отказа Sony с января 2028 года выпускать новые игры для консолей PlayStation на физических носителях.

Хотя цифровые копии игр в последние годы пользуются куда большим спросом, чем розничные, решение Sony вызвало массовую критику от геймеров. А вот некоторые издатели ничего против цифрового будущего не имеют.

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Теги: playstation network, playstation, sony interactive entertainment
playstation network, playstation, sony interactive entertainment
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