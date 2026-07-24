Взгляд в будущее: глобальный сбой PlayStation Network нарушил работу цифровых игр

В будущем, когда Sony перестанет выпускать игры PlayStation на дисках, их доступность будет целиком зависеть от сетевого сервиса PlayStation Network. Каково это, пользователи могут ощутить уже сегодня.

Как подметило издание Video Games Chronicle, вслед за стартом открытого бета-тестирования супергеройского файтинга Marvel Tokon от Arc System Works сервис PlayStation Network по всему миру массово вышел из строя.

Сбой случился примерно в одно время с предупреждением о перебоях с подключением сервисов Amazon Web Services в регионе US-WEST-2. Спустя несколько часов (на момент публикации) PlayStation Network всё ещё толком не функционирует.

Согласно странице состояния служб PlayStation, ошибки фиксируются во всех сетевых сервисах, включая воспроизведение и покупку цифрового контента, потоковую передачу игр, управление учётными записями и многое другое.

«У вас могут возникнуть затруднения при запуске игр, приложений или сетевых функций. Мы стараемся устранить проблему как можно скорее. Благодарим за терпение», — предупредила Sony. Проблема затронула PS3, PS4, PS5 и PS Vita.

Сбои PlayStation Network случались и раньше, но этот произошёл в разгар скандала вокруг отказа Sony с января 2028 года выпускать новые игры для консолей PlayStation на физических носителях.

Хотя цифровые копии игр в последние годы пользуются куда большим спросом, чем розничные, решение Sony вызвало массовую критику от геймеров. А вот некоторые издатели ничего против цифрового будущего не имеют.