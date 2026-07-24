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SpaceX может отправить Starship в 13-й испытательный полёт в ближайшие часы

Компания SpaceX готовится к ещё одной попытке запуска Starship после отмены пуска на прошлой неделе в последнюю минуту из-за неполадок с двигателями и неподходящей погоды накануне. Стартовое окно в 90 минут откроется 25 июля в 01:45 мск.

Источник изображения: x.com/SpaceX

Источник изображения: x.com/SpaceX

«Основная задача испытательного полёта — получить чёткие изображения теплозащитного экрана Starship с Земли, когда он будет лететь в условиях высокого динамического давления во время подъёма, что будет невозможно при сегодняшних погодных условиях. Для попытки в пятницу прогнозируется идеальная видимость», — пояснили вчерашнюю отмену в SpaceX. На минувшей неделе старт был отмене в последние секунды из-за того, что не запустились два двигателя Raptor; глава компании Илон Маск (Elon Musk) впоследствии сообщил, что их заменят.

Примечательно, что с новыми двигателями компания не стала проводить 22 июля огневых испытаний, видимо, ограничившись проверкой на герметичность. «Дополнительные предполётные испытания Super Heavy завершены», — кратко сообщили в SpaceX.

Проект Starship находится под пристальным вниманием, как никогда прежде. NASA рассчитывает на его участие в лунной программе Artemis; а сама SpaceX недавно вышла на биржу, и после отмены миссии акции компании упали ниже цены размещения. Если всё пройдёт хорошо, миссия продлится немногим больше часа. После запуска ускоритель совершит контролируемую посадку в Мексиканском заливе, корабль Starship с двигателями Raptor выйдет на суборбитальную высоту и совершит в Индийском океане. Перед входом в атмосферу он развернёт 20 спутников Starlink V3, которые проследуют за кораблём по суборбитальной траектории, после чего Starship попытается повторно запустить двигатели Raptor. Последнее особенно важно для его последующего вывода на орбиту.

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Теги: spacex, starship, испытания
spacex, starship, испытания
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