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Акции SpaceX обновили минимум — рынок не оценил срыв испытательного полёта Starship

В минувшую среду акции SpaceX впервые опустились ниже первоначальной цены в $135 до $132,75, но впоследствии восстановились, чтобы закрыться выше неё. В четверг отскока не произошло: акции закрылись на отметке $131,11, впервые ниже цены первичного размещения (IPO), а в пятницу потеряли ещё 5 %.

Источник изображения: SpaceX / unsplash.com

Источник изображения: SpaceX / unsplash.com

Это значит, что космический оператор и разработчик искусственного интеллекта со дня IPO лишился рыночной капитализации примерно на $320 млрд, а с достигнутого 16 июня пика подешевел примерно на $1 трлн. Последнее падение спровоцировала отмена первого с момента выхода на биржу испытательного полёта Starship, который должен был состояться на этой неделе. «Некоторые двигатели не запустились, что привело к автоматическому прерыванию запуска», — пояснил впоследствии гендиректор SpaceX Илон Маск (Elon Musk) и добавил, что теперь испытания запланированы на «начало следующей недели».

В ходе крупнейшего IPO в истории компания привлекла более $85 млрд — в первые дни с выхода на биржу её акции росли, а затем ушли в постепенное падение. Новые испытания должны были ознаменовать возвращение модернизированной ракеты Starship V3 в строй — её первые испытания в мае закончились аварией с ускорителем. Однако и новая испытательная миссия сорвалась. А поскольку без Starship не будет ни новых более мощных спутников Starlink, ни орбитальных дата-центров, ни участия SpaceX в лунной программе, накладка привела к пятничному падению акций, которые впервые опустились до $124.

В августе SpaceX, как ожидается, опубликует свой первый квартальный отчёт, и рядовые сотрудники, а также некоторые инвесторы смогут продать 911,5 млн акций. Это первое из серии ограничений на продажу акций, которые должны быть сняты в ближайшие месяцы. Пока же те, кто купил акции по цене IPO, оказались в убытке.

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Теги: spacex, акции, капитализация
spacex, акции, капитализация
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