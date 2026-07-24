Секретная концовка Halo: Campaign Evolved фактически подтвердила ремейк Halo 2

Хотя научно-фантастический шутер Halo: Campaign Evolved ещё даже официально не вышел, игроки уже разблокировали секретную концовку, а вместе с ней — тизер ближайшего будущего франшизы.

Напомним, Halo: Campaign Evolved представляет собой ремейк одиночной кампании культовой Halo: Combat Evolved от студии Bungie. Накануне игра стала доступна владельцам премиального издания, а официальный релиз намечен на 28 июля.

Некоторые пользователи уже успели завершить прохождение Halo: Campaign Evolved. Те, кто сделал это на легендарной (максимальной) сложности, получили в награду секретную концовку, которой не было в оригинальной Halo.

Роликом с альтернативной версией финала Halo: Campaign Evolved поделился YouTube-канал GamersPrey. В последней сцене сержант Эйвери Джонсон вынужден прервать заслуженный отдых из-за новой угрозы со стороны врага.

«Вот чёрт. Что ж, вот и мой выход. Увидимся в сиквеле», — говорит сержант Джонсон, указывая пальцем прямо в камеру и фактически подтверждая планы разработчиков из Halo Studios на ремейк Halo 2.

В 2014 году Xbox уже выпускала ремейк Halo 2 — Halo 2: Anniversary вошла в состав сборника Halo: The Master Chief Collection. У первой Halo тоже был ремейк (и тоже с подзаголовком Anniversary), но появлению Campaign Evolved это не помешало.

Halo: Campaign Evolved выйдет на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass (Ultimate, PC). Ремейк заслужил относительно высокие оценки от критиков и «смешанные» отзывы от пользователей Steam.