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На фоне растущего ИИ-скептицизма семёрка американских бигтехов с апреля потеряла в капитализации $797 млрд

Энтузиазм инвесторов относительно продолжительности и масштаба бума искусственного интеллекта начинает выборочно снижаться, поэтому за самыми победоносными квартальными отчётами всё чаще следуют серьёзные коррекции биржевых котировок. Агентство Bloomberg подсчитало, что семёрка крупнейших американских компаний технологического сектора с апреля этого года сообща потеряла $797 млрд капитализации.

Источник изображения: Unsplash, Tech Daily

Условный индекс «великолепной семёрки» эмитентов за это время снизился на 4,8 %, как поясняет Bloomberg. В конце мая, впрочем, он успел достичь рекордных высот, но с той отметки он уже откатился на 11 %, продемонстрировав снижение капитализации на $2 трлн. Если сравнивать с концом апреля, то индекс S&P 500 к настоящему моменту опустился на 1,2 %, а больше зависящий от акций компаний технологического сектора Nasdaq 100 опустился на 1,9 %. С начала года индекс SOX вырос более чем на 70 %, но недавно он снизился на 0,5 %. Что характерно, колебания индекса стали более заметными, за два последних месяца только пять торговых сессий ограничились его изменением менее чем на 1 процентный пункт.

Руководство Tesla и Alphabet на этой неделе заявило, что будет вынуждено поднять капитальные затраты, при этом прибыль первой не оправдала ожиданий аналитиков. Представители Mahoney Asset Management пояснили Bloomberg, что для инвесторов главной проблемой становится непонимание величины возможной выгоды от постоянно увеличивающихся расходов на инфраструктуру ИИ. Кроме того, давление на фондовый рынок неизбежно накладывают макроэкономические и геополитические проблемы.

В случае с Alphabet не самым приятным сигналом для инвесторов стал рост затрат во втором квартале, который впервые за время присутствия акций холдинга на бирже привёл к отрицательному денежному потоку. Это само по себе настораживает инвесторов, которые понимают, что данный эмитент начинает плодить долги вместо стабильной генерации прибыли. Обещания Илона Маска (Elon Musk) ускорить капитальные затраты до максимально возможной величины способствовали снижению курса акций Tesla на 15 % в минувший четверг, что стало худшей торговой сессией для этого эмитента с марта 2025 года. Акции Alphabet упали в цене на 7,1 %, показав худшую динамику с мая 2025 года. Microsoft (-2,2 %), Amazon (-4,6 %) и Meta Platforms (-3,4 %) отчитываются на следующей неделе, но их акции тоже снизились в цене на текущей. Apple, которая не особо вкладывается в ИИ по сравнению с конкурентами, в этом месяце продемонстрировала рост курса акций на 11 %, а с начала года они укрепились на 18 %.

Структура долговых обязательств многих публичных компаний в США становится всё менее прозрачной, но даже официально декларируемая задолженность начинает стремительно расти. В условиях, когда у инвесторов нет понимания, какую финансовую отдачу принесут эти многомиллиардные вложения, динамика курса акций становится всё более нервозной.

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Теги: ии, ии-бум, акции, финансы, аналитика
ии, ии-бум, акции, финансы, аналитика
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