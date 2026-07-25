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Anthropic запросила у SK hynix чипы памяти для собственных ИИ-ускорителей

Разработчик систем искусственного интеллекта Anthropic официально направил SK hynix запрос на поставку чипов памяти для собственных ускорителей. Это подтверждает, что лаборатория всерьёз занялась созданием чипов для своих нужд.

Источник изображения: anthropic.com

Источник изображения: anthropic.com

Об этом сообщил председатель совета директоров SK Group Чей Тэ Вон (Chey Tae-won), выступая вместе с главой Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) на мероприятии, посвящённом ИИ. «Для разрабатывающей ИИ компании стремление к самостоятельной разработке чипов имеет чрезвычайное значение», — отметил господин Чей. Прямой контакт Anthropic с поставщиками полупроводниковых компонентов свидетельствует, что её план по созданию собственных микросхем значительно продвинулся от стадии проектирования к реализации.

Anthropic объявила о стратегии по обеспечению вычислительной самодостаточности в ноябре 2025 года. В проект будут вложены $50 млрд, а партнёром выступает Fluidstack — он займётся строительством центров обработки данных для ИИ в Техасе и Нью-Йорке. В апреле стало известно, что планы Anthropic охватывают разработку специализированных интегральных схем (ASIC) и графических процессоров — стартап стремится снизить зависимость от сторонних поставщиков чипов. Собственные ускорители уже есть у Google и Amazon, скоро они появятся и у Meta. Разработчики моделей ИИ трансформируются из поставщиков ПО и сервисов в предприятия полного цикла с собственным оборудованием.

В последние годы фокус SK Group смещается в сторону инфраструктуры ИИ, а также исследований и разработки в области полупроводников. Её дочерняя компания SK hynix является мировым лидером в области высокоскоростной памяти (HBM), критически важной для обучения ИИ. SK hynix также выступает инвестором Anthropic наряду с двумя другими крупнейшими производителями чипов памяти — Samsung и Micron.

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Теги: anthropic, sk hynix, память
anthropic, sk hynix, память
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