Anthropic собралась потратить $50 млрд на строительство ЦОД в США в ближайшие годы

Как отмечают многие эксперты, развитие мировой отрасли ИИ сейчас подогревается опасением участников рынка отстать от конкурентов, а потому в расширение вычислительной инфраструктуры инвесторы вкладываются буквально без оглядки на бизнес-планы. Anthropic тоже не желает упустить момент, а потому собирается в ближайшие годы направить на развитие инфраструктуры в США около $50 млрд.

Новые центры обработки данных, как стало известно на этой неделе, Anthropic построит в Нью-Йорке и Техасе при поддержке британского стартапа Fluidstack, который специализируется на развитии облачной инфраструктуры. Данные ЦОД будут использоваться Anthropic не только для перспективных исследований и разработок, но и для поддержки уже существующих ИИ-инструментов.

Сооснователь и генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) заявил следующее: «Мы приближаемся к появлению ИИ, способного ускорить научные открытия и помочь в решении сложных проблем теми методами, которые не были доступны ранее. Реализация этого потенциала требует инфраструктуры, которая поддерживает непрерывную разработку на переднем крае». Подобная активность Anthropic показывает, что не только OpenAI стремится серьёзно развивать вычислительную инфраструктуру ИИ на территории США. При поддержке партнёров и инвесторов этот стартап в ближайшие восемь лет намеревается направить на эти нужды почти $1,5 трлн.

Anthropic в этом году уже заключил соглашение с Google, по условиям которого получит доступ к 1 млн чипов этого разработчика в составе фирменной облачной инфраструктуры. Amazon попутно является крупным инвестором и основным провайдером облачных мощностей для нужд Anthropic. Компания уже вложила в капитал стартапа $8 млрд и участвует в строительстве ЦОД на 2,2 ГВт в Индиане, который будет использоваться Anthropic.

Строительство двух ЦОД в Техасе и Нью-Йорке будет осуществляться Anthropic при участии британского стартапа Fluidstack, который понравился первому благодаря своей «исключительной подвижности». Капитализация Anthropic на данный момент оценивается в $183 млрд с учётом недавних капиталовложений. Сам стартап был основан четыре года назад группой выходцев из OpenAI. Если в начале года Anthropic имела шансы вывести свою годовую выручку на уровень $1 млрд, то теперь этот показатель вырос до $7 млрд в приведённом виде. В сентябре стартапу удалось привлечь $13 млрд от институциональных инвесторов Iconiq Capital и Lightspeed Venture Partners.