«Хватит пугать людей» — Дженсен Хуанг раскритиковал апокалиптическую риторику ИИ-отрасли

Новостные ленты постепенно наводняются сюжетами, которые раньше можно было встретить только в сценариях фантастических фильмов, когда вышедший из-под контроля искусственный интеллект начинает причинять ущерб инфраструктуре невинных компаний. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг раскритиковал представителей ИИ-индустрии, которые предупреждают о катастрофических рисках искусственного интеллекта. По его мнению, подобная риторика лишь отпугивает пользователей и мешает распространению технологии.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) подчёркивает, что лидерам отрасли следовало бы быть более осмотрительными в своих высказываниях: «Сторонники апокалиптических сценариев тратят слишком много времени, теоретизируя на тему этих финалов, предсказанных научной фантастикой — возможно, они при этом кажутся более умными. Лидеры должны вдумчиво подходить к таким вопросам». Эти высказывания прозвучали из уст главы Nvidia в одном из видеосюжетов, подготовленных Axios: «Если вы хотите предупредить мир о невероятных возможностях данной технологии, думаю, что цель достигнута».

Хотя Хуанг не стал конкретно называть имена подобных «трансляторов безысходности», риторика руководителей ИИ-стартапов Anthropic и OpenAI вполне укладывается в этот шаблон. Они не только предупреждают общественность, что без контроля над распространением собственных ИИ-моделей не смогут гарантировать безопасность мировой информационной инфраструктуры, но и говорят о растущей угрозе со стороны китайских ИИ-моделей. Глава Nvidia считает, что на лидерах компаний технологической отрасли лежит ответственность за объяснение регуляторам и законодателям «природы этой технологии», и не следует при этом формировать такой имидж ИИ, который вынудит компании и частных лиц отказаться от их использования. По мнению Хуанга, широкое внедрение ИИ имеет стратегическое значение, а отказ от него поставит США в менее выгодное положение по сравнению с другими странами, поэтому нужно побуждать американцев к её использованию, как резюмировал Хуанг.

Эксперты отмечают, что в устрашающих рассказах про мощь ИИ-технологий имеется доля здравого расчёта, поскольку резонансные инциденты становятся своего рода рекламой. Стартапы типа Anthropic и OpenAI нуждаются в многомиллиардных инвестициях, и интерес к их бизнесу можно поддерживать и столь нетривиальными способами. По мнению Хуанга, на руководстве компаний технологического сектора лежит ответственность за безопасность их разработок. Говоря о необходимости сделать эти технологии безопасными, представители компаний просто напоминают себе об этой обязанности, как считает глава Nvidia.