Цены на клиентские процессоры Intel выросли на 27 %, объёмы продаж сократились на 8 %, но чипов всё равно не хватило на всех

В минувшем квартале компании Intel пришлось работать в сложных условиях, но на отсутствие спроса в серверном сегменте она жаловаться не могла. В клиентском сегменте сложилась необычная ситуация: поставки процессоров сокращались, но средние цены реализации росли опережающими темпами, что и позволило нарастить профильную выручку почти на 13 %.

Опубликованная Intel форма квартального отчёта 10-Q раскрывает больше подробностей относительно взаимной зависимости объёмов поставок, средних цен реализации и собственно выручки. Реализация конкретно компонентов для ноутбуков и настольных систем принесла Intel в прошлом квартале $7,7 млрд, что на 16,7 % больше в годовом сравнении. Этот прирост главным образом был обеспечен увеличением средней цены реализации на 27 %, поскольку фактически отгруженное количество продукции сократилось на 8 %. Всего с начала года средние цены реализации клиентских процессоров Intel выросли на 22 %, а объёмы поставок сократились на 10 % в годовом сравнении. То есть, тенденция к сокращению поставок при одновременном росте выручки из-за роста цен наблюдается уже не первый месяц подряд.

Intel признаётся, что в этом году повышала цены на свои процессоры преимущественно ради компенсации возросших затрат на их производство, и в меньшей степени для учёта конъюнктуры спроса. Последний превышал возможности Intel по поставкам процессоров как во втором квартале, так и в первом полугодии в целом, как отмечается в отчёте компании. Во втором полугодии Intel рассчитывает на уменьшение дефицита своей продукции в клиентском сегменте.

В серверном сегменте, как уже отмечалось на этой неделе, выручка Intel во втором квартале взлетела на 62 % до $6,3 млрд. Средние цены реализации при этом выросли на 48 %, а объёмы поставок увеличились на 9 %. За первое полугодие рост средних цен составил 38 %, а объёмов реализации 2 %. Как отмечает компания, основной рост спроса демонстрировали гиперскейлеры. Дефицит процессоров был очевиден и в серверном сегменте, и устранить его до следующего года компания не рассчитывает.

Об этом на квартальном отчётном мероприятии говорил и генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan). По его словам, отрасль столкнулась с одним из самых сильных дефицитов в своей истории, который охватывает передовые логические компоненты, кремниевые пластины, микросхемы памяти и подложки. Как убеждён глава компании, проблемы с доступностью компонентов сохранятся в обозримом будущем. Больше всего выражен дефицит памяти, и сама Intel активно работает над его устранением во взаимодействии с тремя крупнейшими поставщиками.

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) прогнозирует, что выручка компании в клиентском сегменте по итогам третьего квартала будет оставаться на том же уровне, что и во втором, и к четвёртому кварталу ситуация не исправится, поскольку Intel будет вынуждена направлять основные ресурсы на увеличение объёмов выпуска серверных процессоров. Он ожидает, что во втором полугодии объёмы продаж ПК окажутся ниже сезонных норм, а по итогам всего 2026 года они сократятся более чем на 10 % из-за дефицита памяти и роста цен.