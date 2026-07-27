Nvidia собирается содействовать SoftBank в финансировании строительства ЦОД стоимостью $500 млрд в Огайо

Компанию Nvidia принято считать одним из главных бенефициаров бума ИИ, поскольку она зарабатывает на ускорителях вычислений, которые востребованы в этот период. В сделках по развитию инфраструктуры, которые характеризовались кольцевым финансированием, она была задействована и ранее, но проект по строительству ЦОД в Огайо для нужд OpenAI выводит её участие на новый уровень.

Как сообщает Reuters со ссылкой на публикацию в The Wall Street Journal, сейчас Nvidia ведёт переговоры о своём участии в финансировании строительства ЦОД мощностью 10 ГВт на юге штата Огайо, который будет возводить дочерняя компания японской SoftBank. Непосредственно Nvidia должна стать поручителем для финансового обеспечения проекта. OpenAI станет конечным пользователем этого ЦОД на условиях аренды, хотя рассматриваются и другие кандидаты на использование данной площадки.

В финансировании проекта будет опосредованно участвовать и японское правительство, поскольку договорённость с американским была достигнута в рамках торговой сделки между двумя странами. Американские власти в лице министра торговли Говарда Лютника (Howard Lutnick) получат право отбора пользователей для этого крупного ЦОД. Помимо OpenAI, на доступ к мощностям этого ЦОД претендуют Anthropic, Microsoft и Google.

Как поясняет Bloomberg со ссылкой на WSJ, общая смета проекта достигнет $500 млрд, но Nvidia должна выступить поручителем примерно на $250 млрд из этой суммы. SoftBank будет привлекать кредиты под поручительство Nvidia. Строящийся ЦОД станет одним из крупнейших в мире. На прошлой неделе Nvidia также продемонстрировала желание участвовать в развитии южнокорейской экономики в контексте строительства ЦОД, поэтому территорией США её амбиции не ограничиваются.