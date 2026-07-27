Авторитетный инсайдер: Ubisoft отменила эвакуационный шутер по Far Cry ради новой «очень амбициозной» Far Cry

Проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в эксклюзивном материале для портала Insider Gaming рассказал о закулисных событиях в разработке новых игр по франшизе Far Cry от Ubisoft.

Ранее сообщалось, что в разработке у Ubisoft находится «два очень многообещающих проекта» во вселенной Far Cry. По данным Хендерсона, речь шла о новой номерной игре (кодовое название Blackbird) и эвакуационном шутере (Maverick).

Как теперь докладывает Хендерсон со ссылкой на свои источники, Maverick была отменена. На основе её наработок будет произведена Kodiak (тоже кодовое название) — другая, «очень амбициозная» игра серии.

Если верить Хендерсону, основным акцентом в Kodiak станут взаимодействия и истории пользователей. Игра вышла со стадии концептуализации ранее в этом месяце и до сих пор находится на расстоянии нескольких лет от релиза.

Тем временем Blackbird, пережившая производственный ад, сейчас вышла на «правильный путь». На релизе в игре будет сетевой компонент, который позволит исследовать мир вместе с другими пользователями.

Соруководитель Vantage Studios Чарли Гиймо (Charlie Guillemot) был впечатлён Blackbird и охарактеризовал игру как первый акт: следующие номерные Far Cry, похоже, будут создаваться по образу и подобию Blackbird.

Vantage Studios — первый творческий дом перезагруженной Ubisoft. Структура в ответе за крупнейшие франшизы компании, к которым, помимо Far Cry, причислены Assassin’s Creed и Rainbow Six.