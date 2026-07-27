Сегодня 27 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер Авторитетный инсайдер: Ubisoft отменила ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Авторитетный инсайдер: Ubisoft отменила эвакуационный шутер по Far Cry ради новой «очень амбициозной» Far Cry

Проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в эксклюзивном материале для портала Insider Gaming рассказал о закулисных событиях в разработке новых игр по франшизе Far Cry от Ubisoft.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Ранее сообщалось, что в разработке у Ubisoft находится «два очень многообещающих проекта» во вселенной Far Cry. По данным Хендерсона, речь шла о новой номерной игре (кодовое название Blackbird) и эвакуационном шутере (Maverick).

Как теперь докладывает Хендерсон со ссылкой на свои источники, Maverick была отменена. На основе её наработок будет произведена Kodiak (тоже кодовое название) — другая, «очень амбициозная» игра серии.

Если верить Хендерсону, основным акцентом в Kodiak станут взаимодействия и истории пользователей. Игра вышла со стадии концептуализации ранее в этом месяце и до сих пор находится на расстоянии нескольких лет от релиза.

Разработка Maverick изобиловала проблемами

Разработка Maverick изобиловала проблемами

Тем временем Blackbird, пережившая производственный ад, сейчас вышла на «правильный путь». На релизе в игре будет сетевой компонент, который позволит исследовать мир вместе с другими пользователями.

Соруководитель Vantage Studios Чарли Гиймо (Charlie Guillemot) был впечатлён Blackbird и охарактеризовал игру как первый акт: следующие номерные Far Cry, похоже, будут создаваться по образу и подобию Blackbird.

Vantage Studios — первый творческий дом перезагруженной Ubisoft. Структура в ответе за крупнейшие франшизы компании, к которым, помимо Far Cry, причислены Assassin’s Creed и Rainbow Six.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Настоящий клад: Assassin’s Creed Black Flag Resynced превзошла годовые ожидания Ubisoft за две недели
«Орден нуждается в вас как никогда»: GamesVoice открыла сбор средств на русскую озвучку Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Ubisoft компенсирует задержку новых Assassin’s Creed, Far Cry и Ghost Recon переизданиями старых игр, включая Watch Dogs: Legion и Ghost Recon Wildlands
«Скоро наступило сейчас»: нелинейный шутер Fallen Aces без предупреждения получил долгожданный второй эпизод
Нашумевший инди-хит Meccha Chameleon обогнал Counter-Strike 2 и League of Legends по выручке на ПК за июнь
Первая за 20 лет новая Myst отменена, но есть и хорошая новость
Теги: far cry, ubisoft, шутер
far cry, ubisoft, шутер
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Capcom объяснила, зачем «штампует» ремейки Resident Evil
CXMT стала одной из самых дорогих компаний Китая — акции производителя памяти взлетели на 466 % сразу после IPO
Обрыв ЛЭП показал ещё одну угрозу, создаваемую ИИ ЦОД — они способны раскачать энергосеть за секунды
Анонсирован смартфон Vivo X300 E с «яблочным» дизайном, оптикой Zeiss и батареей на 7200 мА·ч
Китайская память не спасла рынок — модули DDR5 на чипах CXMT стоят почти как на Samsung и SK hynix
Авторитетный инсайдер: Ubisoft отменила эвакуационный шутер по Far Cry ради новой «очень амбициозной» Far Cry 12 мин.
Nvidia возглавила альянс по безопасности открытого ИИ — но OpenAI, Google или Anthropic не пригласили 35 мин.
В России утвердили первый закон об искусственном интеллекте 47 мин.
Российская ITSM-платформа SimpleOne дополнилась ИИ-ассистентом 54 мин.
«Скоро наступило сейчас»: нелинейный шутер Fallen Aces без предупреждения получил долгожданный второй эпизод 5 ч.
На объявления о продаже украденных данных теперь приходится почти половина предложений в даркнете 5 ч.
Нашумевший инди-хит Meccha Chameleon обогнал Counter-Strike 2 и League of Legends по выручке на ПК за июнь 6 ч.
Первая за 20 лет новая Myst отменена, но есть и хорошая новость 7 ч.
«Больше похоже на Dragon Age, чем Veilguard»: моддер добавил в Baldur's Gate 3 полноценную камеру от третьего лица 8 ч.
Airbus переезжает во французское облако Scaleway 10 ч.
NVIDIA готова выделить $250 млрд на поддержку строительства крупнейшего ИИ ЦОД OpenAI в США 21 мин.
SK Group и NVIDIA объявили о совместных инициативах в Южной Корее на $500 млрд 2 ч.
Российский рынок ПАК растёт, но всё ещё остаётся критически импортозависимым 2 ч.
Gigabyte выпустила AM4-плату B550 Aorus Elite с поддержкой Wi-Fi 7 4 ч.
Supermicro представила серверы на платформе AMD EPYC Venice 5 ч.
Партнёр Anthropic — компания Fluidstack привлекла $830 млн с оценкой $7,5 млрд 6 ч.
AMD и Schneider Electric представили референсные дизайны для ИИ ЦОД на базе Helios AI 6 ч.
81 920 ядер на стойку: HPE представила узлы Cray Supercomputing GX5000 на базе AMD EPYC Venice 9006 7 ч.
Ремонтируют даже iPhone 4: россияне всё чаще чинят электронику вместо покупки новой 9 ч.
Nvidia готова поручиться за $250 млрд ради строительства гигантского ИИ ЦОД для OpenAI 13 ч.