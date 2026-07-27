Роботакси Waymo накопили тысячи долларов штрафов за неправильную парковку

Поиск парковочного места в городе — головная боль для большинства водителей, с теми же проблемами столкнулись и беспилотные такси. В Остине, штат Техас, роботакси Waymo испытывают трудности с соблюдением правил парковки. С момента начала коммерческой деятельности в 2024 году её транспортные средства были оштрафованы на $9325 за нарушение правил парковки. По мере роста популярности роботакси правоохранительные органы ужесточают требования к ним.

Остин — один из крупнейших развивающихся рынков роботакси в США. Waymo на нём лидирует, располагая более 300 роботакси. Штрафы, полученные компанией, — это лишь капля в море по сравнению с $6,3 млн, которые были уплачены в виде штрафов за парковку в 2025 финансовом году, но в ближайшем будущем подобные нарушения могут стать заметным источником проблем по мере расширения парка беспилотных такси.

Автономные транспортные средства от Waymo и других компаний, включая Robotaxi от Tesla и Zoox от Amazon, создают всё больше проблем для правоохранительных органов из-за возникающих сложностей с ориентированием в нештатных ситуациях. Национальное управление безопасности дорожного движения в письме от 8 июля потребовало от разработчиков автономных транспортных средств обеспечить роботакси возможность лучше следовать инструкциям служб экстренного реагирования. Часть проблемы, согласно письму, заключается в том, что роботакси часто не могут определить, где они могут остановиться, не создавая помех.

Waymo оплачивает штрафы за незаконно припаркованные автомобили так же, как и любой другой водитель. Размер штрафов варьируется от $20 до $519. Самый крупный штраф был выписан за парковку на месте для инвалидов. Компании также было выписано 64 штрафа за парковку в зоне эвакуации, 13 за неоплату парковочного места и девять за двойную парковку.

Между поездками некоторые автомобили Waymo используют общедоступные парковочные места, чтобы избежать создания ненужных пробок на дорогах, оставаясь при этом рядом с потенциальными пассажирами по всему городу. В качестве альтернативы, роботакси Waymo может вернуться на операционный склад в Остине, управляемый Uber, чтобы припарковаться, зарядиться и пройти мойку. Waymo не сообщила, сколько её автомобилей может одновременно там находиться.

Несмотря на проблемы с парковкой, компании, предоставляющие услуги роботакси, такие как Waymo и Tesla, утверждают, что их автомобили статистически безопаснее, чем водители-люди. Недавний независимый анализ Waymo, проведённый Страховым институтом безопасности дорожного движения, показал, что автомобили Waymo в среднем участвуют в меньшем количестве аварий на милю, чем люди. За более чем 50 млн миль (≈80 млн км) беспилотной эксплуатации в Финиксе, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Остине уровень аварийности автомобилей Waymo был на 68 % ниже, чем у водителей-людей.