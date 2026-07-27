Инсайдер: для Resident Evil Requiem и Resident Evil Veronica выйдут большие сюжетные дополнения, но придётся набраться терпения

Подтверждённое в марте сюжетное дополнение к нашумевшему экшен-хоррору Resident Evil Requiem от японского издателя и разработчика Capcom, похоже, придётся ждать дольше, чем можно было предположить.

Напомним, планы на сюжетный аддон для Resident Evil Requiem в Capcom анонсировали спустя всего две недели после релиза игры, однако ожидание DLC якобы растянется без малого на два года.

По данным инсайдера AestheticGamer (он же Dusk Golem), релиз сюжетного дополнения к Resident Evil Requiem запланирован на конец 2027 года. Сроки якобы отражают необходимое время на разработку.

Если верить AestheticGamer, безымянное расширение Resident Evil Requiem будет масштабным — предполагается, что оценочное время прохождения нового контента составит несколько часов.

Аналогичный по размерам аддон якобы ждёт («где-то» в 2028 году) и предстоящий хоррор на выживание Resident Evil Veronica — полноценный ремейк культового ответвления Resident Evil Code: Veronica. Релиз ожидается в 2027-м.

Как объяснил AestheticGamer, выпуск крупных сюжетных дополнений к Resident Evil Requiem и Resident Evil Veronica является частью временной стратегии Capcom по компенсированию отсутствия новых ответвлений Resident Evil.

Продюсер Capcom Масатика Кавата (Masachika Kawata) в недавнем интервью Game Informer признался, что компания слишком занята новыми ремейками и номерными играми Resident Evil, чтобы думать об ответвлениях.