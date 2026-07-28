Baidu и Lyft начали тестировать роботакси на улицах Лондона

Китайская компания Baidu начала тестирование беспилотных автомобилей в Лондоне в рамках партнёрства с оператором Lyft. Заказать поездку на беспилотном такси можно через приложение популярного в Европе сервиса Freenow.

Тестирование роботакси с участием операторов-людей началось спустя почти год после того, как компании заключили стратегическое партнёрство по развёртыванию специально разработанных роботакси Baidu Apollo Go RT6 на ключевых европейских рынках с помощью платформы Lyft. В конечном итоге роботакси будут доступны через приложение для заказа такси Freenow, которое Lyft приобрела в 2025 году за около €175 млн (около $197 млн) у BMW Group и Mercedes-Benz Mobility.

В настоящее время несколько компаний борются за первенство на европейском рынке роботакси. В апреле Waymo начала тестирование в Лондоне беспилотных автомобилей с участием операторов-людей. Uber и его партнёр по разработке беспилотных технологий, Wayve, также объявили о планах запустить здесь сервис роботакси в этом году. На начальном этапе работы сервиса с участием отдельных клиентов роботакси будут обслуживать пассажиров с операторами-людьми за рулём, после чего начнут перевозки в полностью беспилотном режиме.

Baidu и Freenow by Lyft сообщили, что предложат общественности услуги роботакси в 2027 году, не указав точные сроки и лишь отметив, что запуск сервиса будет зависеть от того, как быстро удастся получить одобрение регулирующих органов.

На первом этапе десятки тестовых автомобилей будут работать в лондонском районе Брент. Согласно заявлению Freenow by Lyft, сервис после запуска будет работать в гибридном формате — то есть водители-люди, управляющие такси и частными автомобилями, будут обслуживать пассажиров параллельно с роботакси.