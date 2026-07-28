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Apple запустила подписку на iPhone и другие устройства — можно платить помесячно и менять гаджеты на новые

Компания Apple официально представила программу Apple Upgrade, цель которой — упростить приобретение новейших моделей iPhone, Mac, iPad и Apple Watch. Сервис запускается сегодня в США и работает подобно аренде или лизингу автомобиля. Пользователь может оставить устройство себе по окончании срока подписки, досрочно выплатить его стоимость или обновить устройство после выхода новой модели.

Эта программа запускается всего через несколько недель после вынужденного повышения цен на MacBook, iPad и другие устройства в ответ на продолжающийся дефицит памяти и накопителей. Хотя iPhone пока не затронуты этим повышением, глава Apple Тим Кук (Tim Cook) предупредил в прошлом месяце, что «ситуация стала неустойчивой». Скорее всего, серия iPhone 18 может оказаться дороже, чем ожидалось, когда она будет представлена в конце этого года.

Новая программа Apple Upgrade будет доступна как онлайн, так и в розничных магазинах, в качестве финансового спонсора для Apple выступает компания Klarna. Для участия в программе пользователю необходимо пройти проверку кредитной истории. В рамках новой программы доступны лизинговые планы на 24 месяца для iPhone и Apple Watch, а планы для Mac и iPad будут действовать в течение 36 месяцев.

Цены на лизинг начинаются от $18 в месяц за iPhone 17e, $12 за Apple Watch серии 11, $25 за MacBook Air и $12 за iPad Air. По окончании срока лизинга клиенты могут обновить своё устройство до последнего поколения, выкупить его единовременным платежом или вернуть и выйти из программы.

Программа Apple Upgrade заменяет существующую, более ограниченную программу обновления iPhone, которая была впервые запущена в 2015 году, и больше не принимает новые заявки. Помимо того, что новая программа охватывает более широкий спектр устройств, ещё одним заметным отличием является то, что Apple Upgrade не включает план расширения гарантии AppleCare, на который также недавно повлияло повышение цен.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Новая услуга лизинга является продолжением целей, которые Apple ставила перед собой при создании программы обновления iPhone: предоставить собственную альтернативу планам обновления, предлагаемым многими американскими операторами связи. Главное не забывать вовремя вносить платежи — обнаруженный на прошлой неделе в бета-версии iOS 27 код указывает на то, что Apple работает над способом блокировки доступа к приложениям для iPhone при возникновении задолженности.

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Теги: apple, устройства, лизинг, аренда, программа
apple, устройства, лизинг, аренда, программа
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