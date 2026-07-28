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Распродажа полупроводниковых акций углубилась на фоне успехов Китая и страха перед ИИ-пузырём

Индексы полупроводниковых компаний продолжили падение, достигнув наихудших показателей с 2022 года. Поводом для распродажи послужили как сообщения об успехах Китая в производстве чипов, так и растущие сомнения инвесторов в окупаемости многомиллиардных инвестиций в ИИ.

Падение затронуло крупнейшие компании отрасли сразу в нескольких регионах, сообщает Bloomberg. Акции Intel, Advanced Micro Devices, Sandisk, Western Digital и Seagate Technology во время ранних торгов во вторник снизились более чем на 5 %, тогда как южнокорейский индекс Kospi потерял 11 %. Бумаги Samsung Electronics и SK hynix упали более чем на 14 %, а в Европе акции Infineon Technologies, STMicroelectronics и ASML также продолжили снижение. Индекс MSCI World Semiconductor с начала месяца потерял 16 %, показав худшую динамику с 2022 года, хотя с начала года всё ещё остаётся в плюсе примерно на 28 %.

Одним из факторов снижения стало сообщение о начале массового производства китайской государственной компанией литографических установок, использующих технологию иммерсионной DUV-литографии. После появления этой информации акции ASML подешевели ещё на 3,4 %, а инвесторы начали оценивать возможные последствия технологического прорыва Китая для мирового рынка оборудования. Дополнительное давление создали планы CXMT направить средства, привлечённые в ходе IPO, на расширение выпуска памяти, что в перспективе может повлиять на мировые цены.

Одновременно рынок всё чаще стал сомневаться, смогут ли огромные расходы на искусственный интеллект принести ожидаемую прибыль. Опасения усилились из-за сделок Nvidia на сумму около $750 млрд, а также роста зависимости между производителями оборудования и ИИ-стартапами. Если спрос на ИИ окажется ниже прогнозов, такая система круговых сделок может многократно увеличить убытки участников рынка.

Старший аналитик Leverage Shares Виолета Тодорова (Violeta Todorova) отметила, что после продолжительного роста рынка ожидания инвесторов стали слишком высокими, поэтому даже небольшое изменение настроений может вызвать резкое падение акций. По словам старшего рыночного аналитика Vantage Global Prime Хебе Чен (Hebe Chen), участники рынка пока не спешат покупать подешевевшие акции, ожидая более убедительных подтверждений того, что расходы на ИИ действительно оправдают себя.

Как отмечает Bloomberg, дальнейшая динамика сектора во многом будет зависеть от финансовых отчётов крупнейших технологических компаний и их планов по новым инвестициям. Особое внимание инвесторы уделят расходам Meta и Amazon, поскольку они входят в число крупнейших покупателей ИИ-инфраструктуры. При этом заместитель главного инвестиционного директора EFG Asset Management Дэниел Мюррей (Daniel Murray) считает, что текущее снижение скорее отражает пересмотр оценок компаний, чем фундаментальное ухудшение спроса, который пока остаётся высоким.

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Теги: полупроводники, микросхемы, финансовые новости, чипы ии
полупроводники, микросхемы, финансовые новости, чипы ии
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