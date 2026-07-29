Apple поставила точку в слухах о принудительном ограничении функций iPhone, купленных в рассрочку

Apple подтвердила, что не будет ограничивать функциональность устройств, оформленных по программе Apple Upgrade, если пользователь пропустит платёж. Заявление последовало после появления сообщений в СМИ о возможных ограничениях в случае просрочки платежей.

Поводом для обсуждений стала найденная журналистами 9to5Mac в коде бета-версии iOS 27 функция App Managed Features, которая позволяет финансовым партнёрам проверять статус устройства и при определённых условиях переводить его в ограниченный режим (Restricted Mode). Предполагалось, что в таком режиме пользователи смогут только звонить и работать с базовыми приложениями и магазином App Store. Однако представитель Apple Брайан Бамбери (Brian Bumbery) заявил в письме, направленном изданию The Verge, что в рамках данной программы подобные ограничения применяться не будут.

Напомним, программа Apple Upgrade будет создана совместно с сервисом Klarna и позволит оформлять новые iPhone, iPad, Mac и Apple Watch в рассрочку по фиксированной ежемесячной плате без процентов. При этом, как пояснила представитель Klarna Клэр Нордстром (Clare Nordstrom), если клиент пропустит три платежа подряд, компания расторгнет договор лизинга и потребует полностью погасить оставшуюся задолженность.

Таким образом, Apple опровергла предположения о том, что просрочка платежей приведёт к программной блокировке или ограничению возможностей устройства. Вместо этого последствия будут регулироваться условиями лизингового соглашения с Klarna, а не изменением функциональности самого устройства.