Протест против отказа от дисков: геймеры намерены бойкотировать Sony PlayStation в августе

Группа энтузиастов DoesItPlay, выступающих за сохранение игр, призвала пользователей Sony PlayStation в течение недели воздерживаться от входа в систему, игровых сессий и покупок из-за того, что компания решила отказаться от продажи физических дисков.

Японский производитель навлёк на себя гнев общественности, объявив о прекращении производства и продажи физических дисков с 2028 года, а в минувшую пятницу, 24 июля, сеть PlayStation Network временно отключилась, оставив игроков без доступа к цифровым играм на несколько часов. В ответ на это геймеры теперь решили отключиться сами. Группа энтузиастов DoesItPlay намерена провести «экономическое и игровое отключение» на неделю с 23 августа. Акция получила название PSBlackout — её участников призывают целую неделю не включать свои приставки: «Никаких входов в систему, никаких игровых сессий, никаких покупок на любой из платформ Sony».

«Вот уже несколько лет Sony Interactive Entertainment продолжает отдаляться от своей фанатской базы. Будь то закрытие игровых студий, таких как Bluepoint, навязывание необдуманной стратегии игр-сервисов, отмена мероприятий для поклонников, пренебрежение PS VR2 или полное игнорирование франшиз, возвращения которых хотят видеть игроки — PlayStation никогда не ощущалась настолько оторванной от своего сообщества», — напоминают энтузиасты.

Сообщество геймеров резко раскритиковало в соцсетях грядущий отказ Sony от игр на дисках, соответствующая петиция набрала 350 тыс. голосов. На деле эффективность этой акции, однако, сомнительна: чтобы добиться своего, необходимо прилагать постоянные усилия — поэтому и у забастовок не бывает заранее установленной даты окончания: финансовое давление оказывается до тех пор, пока компания не будет вынуждена пойти на соглашение. И в DoesItPlay с этим не спорят. «Считаем, что это окажет минимальное влияние на издателей и разработчиков, при этом дав игрокам возможность высказаться», — говорят там.