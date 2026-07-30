В OpenAI рассказали, почему новый интерфейс ChatGPT оказался запутанным, и как его изменят

В OpenAI признали, что после объединения настольных приложений ChatGPT и Codex интерфейс стал слишком сложным для пользователей. По словам президента компании Грега Брокмана (Greg Brockman), OpenAI рассматривает текущую версию как промежуточный этап и намерена отказаться от вкладки Work уже до конца года.

Во время интервью журналистке Джоанне Штерн (Joanna Stern) руководитель OpenAI согласился с оценкой, что новый интерфейс «выглядит неуклюже». Он пояснил, что компания рассчитывала сразу перейти к дизайну без отдельных вкладок, однако решила внедрять изменения постепенно, собирая отзывы пользователей. В конечном итоге функции Work должны стать частью ChatGPT и перестанут отображаться как отдельный раздел.

Поводом для критики, как отмечает 9to5Mac, стало недавнее объединение приложений ChatGPT и Codex с одновременным запуском режима Work. После жалоб пользователей OpenAI обновила интерфейс, добавив отдельные вкладки Chat и Work, а также меню для переключения между ChatGPT и Codex. Несмотря на это, разработчики продолжают считать текущий интерфейс временным решением.

Одновременно Брокман отметил, что спорный редизайн помог достичь одной из ключевых целей OpenAI: аудитория Codex увеличилась с 5 до 10 млн пользователей всего за несколько дней после обновления. Руководитель признал, что часть роста связана с интеграцией сервиса в ChatGPT, однако именно это, по его мнению, позволило большему количеству пользователей ознакомиться с возможностями ИИ-агентов.

В дальнейшем OpenAI планирует сделать агентские функции доступными для массового потребителя и встроить их в привычный сценарий использования ChatGPT, чтобы пользователям не приходилось переходить между отдельными приложениями или режимами работы.