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Создатели SnowRunner и RoadCraft анонсировали симулятор таксиста Rideshare "Stimulator", где каждая поездка может принять неожиданный оборот

Издатель Saber Interactive (SnowRunner, Expeditions: A MudRunner Game, RoadCraft, Docked) анонсировал новый приземлённый симулятор — на этот раз владельца сервиса частного такси.

Источник изображений: Saber Interactive

Источник изображений: Saber Interactive

Проект называется Rideshare "Stimulator" («Rideshare "Стимулятор"») и предложит развивать свой сервис такси, лавировать в плотном городском потоке, соблюдая правила дорожного движения, и перевозить самых разных клиентов.

По словам разработчиков, каждый пассажир — новая история (трогательная, смешная или откровенно странная). Клиенты непредсказуемы, и порой из-за них поездка может принять совершенно неожиданный оборот.

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Пользователям предстоит поддерживать автомобиль в отличном состоянии (мыть и устранять неисправности между поездками). Состояние машины наряду со стилем вождения влияет на впечатления клиентов, рейтинг и размер чаевых.

Развивать свою империю такси игроки будут в детально проработанном мире. Улицы вдохновлены европейскими и американскими городами, живут своей жизнью и наполнены реалистичным дорожным движением.

Обещают разнообразный и увлекательный игровой процесс, неожиданные встречи, интуитивно понятное и комфортное управление для новичков и опытных игроков, а также полный перевод на русский (озвучка и текст).

Rideshare "Stimulator" создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Судя по анонсирующему трейлеру, за проект отвечает студия Unigine, известная по одноимённому игровому движку.

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Теги: rideshare "stimulator", unigine, saber interactive, симулятор
rideshare "stimulator", unigine, saber interactive, симулятор
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