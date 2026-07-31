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Гибридный внедорожник Xiaomi SkyNomad N70 способен проезжать до 505 км чисто на электричестве

Китайские потребители хотя и не испытывают особых проблем с покупкой топлива, в силу сформировавшихся привычек любят эксплуатировать подзаряжаемые гибриды только в электрическом режиме, заправляясь бензином лишь для дальних поездок. Xiaomi со своим полноразмерным внедорожником SkyNomad N70 готова предложить 505 км пробега на электротяге.

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

При этом последовательный гибрид SkyNomad N70 оснащается тяговой батареей типа NMC ёмкостью 76 кВт·ч, которую по меркам китайского рынка нельзя назвать рекордной, но даже конкурирующие машины с батареей на 80,3 кВт·ч обеспечивают запас хода на электричестве менее 500 км, как утверждает глава и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun). В качестве источника электроэнергии в пути служит генератор, соседствующий с ДВС объёмом полтора литра. Последний механической связи с колёсами автомобиля не имеет.

Представители CarNewsChina угадали в одном из конкурентов, на которых обезличено ссылается Лэй Цзюнь, Leapmotor D19, оснащаемый как раз батареей ёмкостью 80,3 кВт·ч и обеспечивающий запас хода 500 км по циклу CLTC без использования бензина. Следует признать, что по габаритным размерам Leapmotor D19 превосходит SkyNomad N70, а потому последний наверняка легче. Двухмоторный N70 Max оснащается двумя тяговыми электродвигателями: передний имеет мощность 282 л.с., задний довольствуется 134 л.с., а в совокупности они дают пиковую мощность 416 л.с. Установленный на модели ДВС обладает предельным тепловым КПД более 44 %, позволяя вырабатывать около 4 кВт·ч электроэнергии из каждого потраченного литра топлива.

В условиях движения по циклу CLTC машина Xiaomi способна расходовать 15,85 кВт·ч электроэнергии на 100 км пути. Добиться таких впечатляющих результатов для крупного внедорожника позволяют использование силовой электроники на основе карбида кремния, шин с низким сопротивлением качению, легковесной конструкции и оптимизация термодинамических процессов. Модификации SkyNomad N70 и N90 могут оснащаться тяговыми батареями ёмкостью 52 кВт·ч или 76 кВт·ч соответственно. Версия N90 Max в последнем случае обеспечивает пробег только на электричестве в пределах 464 км. Если же использовать и топливо, то можно в совокупности проехать без остановки до 1705 км. При разряженной батарее машина потребляет не более 6,26 л топлива на 100 км.

SkyNomad N90 Max также оснащается двумя тяговыми электродвигателями, которые в совокупности выдают 416 л.с. Ускорение до 100 км/ч занимает не более 5,9 секунды, а максимальная скорость ограничена 190 км/ч. Длина внедорожника составляет 5285 мм, ширина 1998 мм, а высота 1825 мм, колёсная база — 3080 мм. В салоне могут разместиться семь человек, а в шестиместном исполнении предусмотрены длинные полозья, по которым сидения второго и третьего ряда могут перемещаться в широком диапазоне. N90 Max способен восполнить запас хода на 285 км за 15 минут, поднять заряд аккумулятора с 20 до 80 % он позволяет за 18 минут при использовании подходящей станции экспресс-зарядки.

Стоимость N70 Max в Китае начинается с отметки $38 410, флагманская N90 Max оценивается минимум в $44 570. В продажу новинка поступила вчера, более доступные модификации появятся позже, их анонс намечен на сентябрь. Эффектным способом продемонстрировать возможности бортовой электроники SkyNomad стал эксперимент с прокалыванием обоих колёс с левой стороны машины при движении на скорости 160 км/ч. Электроника позволила сохранить устойчивость курса и плавно остановиться с полным салоном людей.

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Теги: xiaomi, sky nomad, гибридные автомобили, электромобиль, китайские производители
xiaomi, sky nomad, гибридные автомобили, электромобиль, китайские производители
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