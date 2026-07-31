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Акции SK hynix и Samsung резко вернулись к росту после хороших отчётов Microsoft и Amazon

Акции крупнейших производителей памяти SK hynix и Samsung показали резкий рост вслед за положительной динамикой американских технологических компаний, которую, в свою очередь, обусловили впечатляющие финансовые результаты Microsoft и Amazon. В инвесторах возродился оптимизм по отношению к искусственному интеллекту.

Источник изображения: Arturo Añez / unsplash.com

Источник изображения: Arturo Añez / unsplash.com

На момент закрытия торгов акции SK hynix росли более чем на 25 % — если рост сохранится, их цена может показать лучший результат за всю историю. Акции Samsung выросли более чем на 20 %, LG Innotek — на 11,2 %, Seoul Semiconductor — на 7,8 %. Резкий рост показали ценные бумаги японских производителей чипов: Advantest — на 18 %, Tokyo Electron — почти на 9 %, Disco — более чем на 13 %, Lasertec — более чем на 12 %, Renesas Electronics — более чем на 10%. Акции SoftBank подорожали более чем на 9 %.

Рост азиатских чипмейкеров знаменует резкий разворот после болезненной распродажи на этой неделе: акции производителей проводников снизились из-за опасений по поводу завышенных оценок занимающихся ИИ компаний и признаков усиления конкуренции со стороны китайских производителей чипов памяти. Положительным сигналом стали положительные результаты облачных подразделений двух американских техногигантов.

После превзошедшего ожидания аналитиков отчёта акции Amazon подскочили на 9 %, успех облачного подразделения помог Microsoft подорожать сразу на 16 %. У инвесторов укрепилась уверенность, что расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта остаются высокими — при этом софтверный гигант сумел удержать капитальные затраты под контролем, а рынок уже наказал компании за склонность «тратить любой ценой».

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Теги: акции, биржа, sk hynix, samsung
акции, биржа, sk hynix, samsung
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