ИИ-бум начал выдыхаться? Kioxia разочаровала прогнозом и встревожила инвесторов

Японская Kioxia опубликовала разочаровывающий прогноз по прибыли после того, как квартальные результаты не оправдали ожиданий. Это может свидетельствовать о том, что спровоцированный бумом искусственного интеллекта беспрецедентный рост цен на флеш-память замедляется, пишет Bloomberg.

Японский производитель чипов памяти спрогнозировал операционную прибыль в размере 3,16 трлн иен ($19,9 млрд) за первую половину финансового года, что соответствует прогнозу в 1,89 трлн иен ($11,9 млрд) за текущий квартал. Операционная прибыль за II квартал составила 1,27 трлн иен ($7,9 млрд), не оправдав ожиданий аналитиков. Компания также объявила о дроблении акций в соотношении 3:1 и выкупе ценных бумаг на сумму до 800 млрд иен ($5 млрд) — эти меры призваны расширить базу акционеров и сократить волатильность.

Инвесторы возлагали на Kioxia большие надежды как на одного из главных бенефициаров развития центров обработки данных для ИИ. Однако неутешительный прогноз усилил опасения аналитиков, что темпы инвестиций крупнейших мировых операторов ЦОД не сохранятся из-за растущей конкуренции и высокого уровня задолженности. Kioxia действует осторожно: она планирует наращивать мощности лишь немногим быстрее темпов роста отрасли, чтобы избежать перенасыщения рынка. Но это грозит потерей доли рынка в пользу более крупных и богатых конкурентов: в следующем году Samsung и SK hynix представят чипы NAND нового поколения, и задача Kioxia — догнать корейских конкурентов по объёмам производства.

Акции Kioxia пережили резкие колебания. В какой-то момент она стала самой дорогой компанией Японии, обогнав Toyota и SoftBank; затем резкое падение за месяц свело на нет две трети этого роста — инвесторов озадачили вопросы о хрупкости вложений в ИИ и о перспективах Kioxia. Сейчас компания решила выкупить собственные акции на небывалую для себя сумму, но нет гарантий, что это поможет компенсировать неудовлетворительные результаты по прибыли, говорят инвесторы. Компании приходится прилагать усилия, чтобы привлечь американских гиперскейлеров, у которых налажены прочные связи с корейскими поставщиками. Сейчас эти операторы ЦОД стремятся заключать многолетние контракты на поставку, что даёт их партнёрам высокую прозрачность в отношении спроса.