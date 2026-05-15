ИИ-бум превратил Kioxia в одну из самых дорогих компаний Японии — прибыль взлетела на 93 %

Японский производитель чипов памяти Kioxia заявил, что, согласно его прогнозам, операционная прибыль по итогам текущего квартала достигнет 1,3 трлн иен или $8,20 млрд. Этот показатель в компании объяснили высоким спросом на её продукцию из-за бума технологий искусственного интеллекта.

По итогам I квартала 2026 года операционная прибыль Kioxia выросла на 92,7 % и достигла 870,4 млрд иен ($5,49 млрд), и это выше прогнозов, сообщили в компании. Для расширения своей базы инвесторов японский производитель намерен разместить на американской бирже американские депозитарные акции. С начала текущего года ценные бумаги Kioxia подорожали более чем в четыре раза, обеспечив ей более высокую рыночную капитализацию, чем у Sony и Fast Retailing — владельца японского бренда одежды Uniqlo.

Стремительную положительную динамику демонстрируют и другие производители чипов памяти, которым оказался выгоден высокий спрос со стороны отрасли ИИ. Недавно рыночная капитализация Samsung Electronics превысила $1 трлн — вплотную к этой отметке подобрались ценные бумаги её основного конкурента в лице SK hynix. Японский производитель памяти пережил несколько лет потрясений, в том числе непростую процедуру отделения от Toshiba; в декабре 2024 года компания успешно вышла на Токийскую биржу. У производителей памяти традиционно большие потребности в капитале; они подвержены волатильным ценовым циклам.

Теги: kioxia, память, прибыль
