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ИИ-пузырь начал сдуваться? Kioxia потеряла половину стоимости за месяц

Усиление волатильности на фондовом рынке говорит о том, что инвесторы уже не так уверены в бесконечности бума ИИ, поэтому акции производителей чипов начали демонстрировать большую амплитуду курсовых колебаний. Если в прошлом месяце Kioxia могла считаться одной из самых дорогих публичных компаний Японии, то сейчас её капитализация сократилась вдвое от пиковых значений.

Источник изображения: Kioxia

Источник изображения: Kioxia

Только в эту пятницу акции Kioxia на торгах в Токио упали в цене на 16 %, как отмечает Bloomberg, а всего с максимальных отметок прошлого месяца они подешевели на 52 %. Это равноценно снижению капитализации компании на $185 млрд. К середине июня капитализация Kioxia с начала текущего года успела вырасти на 600 %, что позволило компании затмить крупнейшего мирового автопроизводителя Toyota Motor в статусе крупнейшей японской компании по величине капитализации.

Аналитики отмечают, что цикличность в динамике котировок акций производителей памяти всё ещё сохраняется. Инвесторы начинают всё чаще задумываться, какой будет отдача от многомиллиардных вливаний в вычислительную инфраструктуру ИИ, и чем дальше заходит бум соответствующих систем, тем сильнее могут быть колебания котировок профильных эмитентов. На американском фондовом рынке акции компаний полупроводникового сектора в среднем вчера снизились в цене на 4 %, поскольку TSMC своим ростом капитальных затрат перекрыла оптимизм инвесторов в отношении темпов роста выручки в полупроводниковом сегменте. Тем не менее, в среднесрочном периоде не всё потеряно для акций Kioxia — аналитики прогнозируют, что по итогам следующего года вложения в акции этого производителя памяти принесут доход в размере 118 % годовых. Пока же снижению курсовой стоимости этих ценных бумаг способствовала и продажа крупного пакета ключевым инвестором Bain Capital, который технически стоял у истоков образования компании после выкупа профильных активов у Toshiba.

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Теги: kioxia, акции, финансы, капитализация, япония
kioxia, акции, финансы, капитализация, япония
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