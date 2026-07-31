Sony впервые отреагировала на критику отказа от дисков для игр PlayStation

После шокировавшего геймеров анонса Sony о прекращении производства дисков для игр PlayStation с января 2028 года прошёл уже месяц, и японский платформодержатель наконец отреагировал на массовую критику инициативы.

Напомним, после анонса игроки массово ополчились на Sony: заполонили комментарии едкими замечаниями, запустили петицию с требованием отказаться от идеи (собрала 352 тыс. подписей) и даже призвали к показательному бойкоту платформы.

В рамках отчёта за первый квартал 2027 фискального года реакцию игроков на решение Sony прокомментировала финансовый директор Лин Тао (Lin Tao). Волна негатива с выбранного пути платформодержателя не сбила.

По словам Тао, вследствие публикации решения о дальнейшей судьбе дисков для игр PlayStation компания получила разнообразные мнения: «У людей есть твёрдые убеждения <...>. Мы понимаем эти эмоции и хотим их учитывать».

Несмотря на это, отклоняться от выбранного курса в Sony не собираются. Тао заявила, что платформодержатель продолжит «осторожно следовать» плану по отказу от дисков для игр PlayStation.

«Было несколько причин, по которым мы приняли это решение, но главная — общая цифровизация контента по всем направлениям. Это касается не только PlayStation, но и всех видов контента. Цифровизация прогрессирует», — уверена Тао.

Против физического формата говорят цифры: 82 % (на 1 % меньше, чем год назад) проданных Sony за прошедший квартал игр были цифровыми. В случае с японским издателем Capcom показатель ещё выше — 93,3 %.